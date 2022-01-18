19 січня відзначають Хрещення Господнє — третє і завершальне велике свято різдвяно-новорічного циклу, яке в народі має назву Йордан, або Водохреща.

Про це повідомляють #Букви.

Православні та греко-католицькі християни відзначають Водохреща 19 січня, тому воно збігається зі святом Богоявлення. Коріння самого свята сягає ще апостольських часів – про нього згадується в Апостольських постановах.

Ще II століття нашої ери збереглося свідоцтво святителя Климента Олександрійського про святкування Хрещення Господнього.

Водохреща належить до головних церковних свят у християнстві. Воно присвячене хрещенню в водах річки Йордан Ісуса Христа, яке здійснив пророк Іван Хреститель.

Напередодні 18 січня віряни тримають піст та нічого не їдять. Вважається, це посилить ефект очищення тіла та душі.

Віряни переконані, на Водохреща, з опівночі до опівночі, вода набуває цілющих властивостей і зберігає протягом року, лікуючи тілесні й духовні хвороби – тому більшість обрядів цього дня так чи інакше пов’язані саме з водою.

Традиційно цього дня у всіх містах і селах, де є церкви, освячують воду. Воду також освячують на берегах річок і водойм. Віддавна в народі освячену на Водохреще воду вважають своєрідним порятунком від багатьох недуг, символом колообігу життя. Слідуючи за повір’ями, чимало християн дають цю воду пити тяжкохворим, нею освячують храми, домівки та тварин.

Існує повір’я, що вода з Водохреща не псується, не має запаху і може зберігатися протягом року.

На Йордана не можна лаятися, важко працювати та давати в борг.

Зараз Водохреща тісно пов’язане з пірнанням у крижану воду – мовляв, це очищує від гріхів.

Однак, Православна Церква України вже кілька років підряд нагадує, що занурення в ополонку на Водохреще немає нічого спільного зі “змиванням” гріхів. І що сама церква ніколи не рекомендувала занурюватись узимку у воду. Представники духовенства наголошують: занурення у холодну воду становить ризики для здоров’я непідготовлених людей. Вода в річці Йордан в цю пору року має температуру 12 — 16° тепла, вона не є крижаною, що провокує стрес для організму.

Щобільше, масові пірнання у крижану воду з нагоди свята Хрещення Господнього історично не є традицією українського народу.

“Ані етнографи, ані історики ще до середини XX сторіччя не фіксували масових пірнань українців у крижану воду з нагоди свята Хрещення Господнього”, – зауважується в заяві ПЦУ.