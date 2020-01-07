Відео опубліковано на сторінці військового Віктора Сізон в фейсбук.

У ролику військові розповіли, як пройшло святкування Різдва на передовій, заспівали колядки, передали привітання своїм рідним, побажання українцям та слова подяки волонтерам.

“Ми за Україну будемо стояти до кінця тут!”, — наголосив один з героїв ролика.

Коли ви сьогодні ніжитесь ще в ліжку, то в той час наші хлопці з "нуля" передають вам привіт і вітають з Різдвом Хрестовим.

Gepostet von Viktor Sizon am Montag, 6. Januar 2020