Відео опубліковано на сторінці військового Віктора Сізон в фейсбук.
У ролику військові розповіли, як пройшло святкування Різдва на передовій, заспівали колядки, передали привітання своїм рідним, побажання українцям та слова подяки волонтерам.
“Ми за Україну будемо стояти до кінця тут!”, — наголосив один з героїв ролика.
Коли ви сьогодні ніжитесь ще в ліжку, то в той час наші хлопці з "нуля" передають вам привіт і вітають з Різдвом Хрестовим.
Gepostet von Viktor Sizon am Montag, 6. Januar 2020
- Раніше українська розвідка штабу операції об’єднаних сил встановила, що в переддень Різдва на окупованих територіях Донбасу бойовик розстріляв своїх товаришів по службі.
- У Різдво українські музиканти провели святкові концерти для військовослужбовців в районі проведення операції Об’єднаних сил.