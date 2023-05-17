Воював за Україну та брав участь у чеченських війнах – боєць Хусейн Джамбетов повернувся до Чечні

Колишній боєць чеченського Окремого батальйону особливого призначення (ОБОП) в ЗСУ Хусейн Джамбетов повернувся до Чечні та на камеру висловив підтримку Рамзана Кадирова. В РФ на перебіжчика заведено кримінальну справу про тероризм. Для батальйону стало рішення бійця неприємною новиною, проте прихильники незалежності Ічкерії зауважили, що Джамбетов навряд стане важливим джерелом інформації для ворога.

Джерело: Кавказ.Реалії.

13 травня ексначальника інформаційно-аналітичного відділу ОБОП Хусейн Джамбетов опублікував відео на своєму каналі, яке викликало резонанс. Він зізнався, що приїхав до Чечні добровільно, і повернувся, аби “відкрити двері для повернення справжнім чоловікам… тим, хто любить свободу, свій народ, релігію іслам, Коран і Сунну”.

Вже 15 травня на тому ж каналі з’явилося відео, на якому Джамбетов із командиром полку поліції спеціального призначення імені Ахмата Кадирова Замідом Чалаєвим звертається до бійців цього підрозділу. На його формі, де раніше був шеврон із прапором незалежної Ічкерії, — нині пришитий значок із портретом Кадирова. Після свого звернення Джамбетов виголосив “Ахмат – сила!”, дістав пістолет і вистрілив у повітря.

Раніше, як біженець Джамбетов проживав у Бельгії, де продавав халяльне м’ясо та планував відкрити стейк-хаус. Коли почалася повномасштабна війна проти України, він залишив дружину із сімома дітьми та приїхав на фронт, розповідав в інтерв’ю Washington Post. Тоді чеченський боєць на псевдо “Бандера” зауважив, що він з побратимами приїхали на війну, сподіваючись, що “міжнародна спільнота не гратиме за подвійними стандартами і сидітиме склавши руки, як це було раніше з Чечнею”.

У серпні 2022 року він отримав посаду начальника інформаційно-аналітичного відділу ОБОП Збройних сил Ічкерії у складі іноземного Легіону України.

Також Джамбетов розповідав, що ще підлітком брав участь у першій чеченській війні, а в другій військовій кампанії вже займався диверсійною роботою. У 2003 році в РФ його оголосили у розшук, тож він емігрував до Європи, отримавши захист.

У жовтні 2022 року управління ФСБ по Чечні повідомило про порушення кримінальної справи стосовно Джамбетова за участь у “терористичній спільноті”, в РФ йому загрожує від 15 до 20 років позбавлення волі.

Голова уряду невизнаної республіки Ічкерія Ахмед Закаєв, наказом якого було створено підрозділ ОБОП, поведінку колишнього бійця пояснив “певними проблемами із психікою”.

Також він повідомив, що Джамбетов був звільнений з лав Збройних сил Чеченської республіки Ічкерія і з того часу був самостійною вільною людиною.

“Вперше я з ним зустрівся в Україні в травні [2022 року], коли наша делегація сюди прибула… Він ніколи не входив до іноземного легіону, він перебував у лавах ЗСУ ще до нашої появи. Він один із перших, хто 24 лютого опинився тут, був прийнятий та зарахований до Збройних сил України”, – зазначив чеченський політик.

Закаєв уточнив, що востаннє бачив Джамбетова у Брюсселі цієї зими – тоді вже колишній військовий поділився, що хоче займатися публіцистикою та планує створити партію. Він також отримував інформацію про зустрічі Джамбетова з кадировцями в Туреччині, проте не надавав значення. Окрім цього, на думку прем’єр-міністра Ічкерії, жодної проблеми поїздка Джамбетова до Чечні не становить.

Своєю чергою, голова руху “Толам” Джамбулат Сулейманов зауважив, що минулими місяцями спостерігалася спецоперація з дискредитації руху за незалежність Ічкерії. Сам Рамзан Кадиров та його оточення на подібні оперативні схеми нездатні, тому, припустив, що за ними можуть стояти російські спецслужби.

Цілком ймовірно, що представники Кадирова, які займалися вербуванням колишнього ічкерійського бійця, могли наголошувати на ідеї примирення в чеченському суспільстві, яку той підтримував. Ще однією версією переїзду, вважає Сулейманов, можуть бути таємні переговори між командою Ахмеда Закаєва та Рамзаном Кадировим, у яких той виконує певну роль. Підтвердити чи спростувати цю версію сьогодні неможливо.

Нині на боці України воює шість чеченських підрозділів: це батальйон імені Шейха Мансура (командир Муслім Чеберлоєвський); батальйон імені Джохара Дудаєва (командир Адам Осмаєв, при батальйоні активна “група Адама”); ОБОП ВС ЧРІ (Окрем батальйон особливого призначення, командир – Рустам Ажієв); “Шалена зграя” (Казбек Абдурзаков); SOG (Спеціальна оперативна група) та батальйон імені Хамзата Гелаєва.