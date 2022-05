Про це український лідер написав у Twitter.

Зеленський наголосив, що вдячний Палаті представників Сполучених Штатів Америки, зокрема спікерці Ненсі Пелосі.

“Дякую всім друзям України у Палаті представників США за швидке ухвалення закону про додаткову фінансову підтримку нашої держави, ініційованого президентом США Джо Байденом”, – написав президент України.

Він додав, що тепер Україна з нетерпінням очікує, коли цей важливий проєкт закону розглянуть у Сенаті США.

I thank @SpeakerPelosi and all friends of 🇺🇦 in 🇺🇸 House of Representatives for the quick approval of the law on additional financial support for our state initiated by @POTUS. We are looking forward to consideration of this important document for us by the Senate.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 11, 2022