Про це український лідер написав у Twitter.
Зеленський наголосив, що вдячний Палаті представників Сполучених Штатів Америки, зокрема спікерці Ненсі Пелосі.
“Дякую всім друзям України у Палаті представників США за швидке ухвалення закону про додаткову фінансову підтримку нашої держави, ініційованого президентом США Джо Байденом”, – написав президент України.
Він додав, що тепер Україна з нетерпінням очікує, коли цей важливий проєкт закону розглянуть у Сенаті США.
I thank @SpeakerPelosi and all friends of 🇺🇦 in 🇺🇸 House of Representatives for the quick approval of the law on additional financial support for our state initiated by @POTUS. We are looking forward to consideration of this important document for us by the Senate.
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 11, 2022
- Нагадаємо, 10 травня Палата представників США, яку очолюють демократи, схвалила законопроєкт про виділення 40 млрд доларів Україні. Тепер його має ухвалити Сенат.
- На ухвалення даного законопроєкту зреагував експрезидент та нині голова Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв. Він вважає, що ухвалення Палатою представників США законопроєкту про $40 млрд допомоги Україні начебто свідчить про бажання Сполучених штатів продовження “проксі-війни”.