Президент України Володимир Зеленський провів відеозустріч з понад 20 сенаторами та конгресменами США, які представляють Демократичну та Республіканську партії.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента

“Під час розмови обговорювалася ситуація на сході України та на кордонах нашої держави. Було відзначено, що вона залишається складною, відведення російських сил не спостерігається. Президент поінформував американських законодавців про кроки, які здійснюються з метою досягнення миру в межах наявних переговорних форматів – “нормандського”, Тристоронньої контактної групи та Мінського процесу. Було наголошено на важливості залучення Сполучених Штатів до процесу мирного врегулювання”, – ідеться в повідомленні.

Представники держав обговорили питання щодо вступу до НАТО. Парламентарі наголосили, що у прагненнях України до членства в Альянсі важлива підтримка США, а також чіткі пояснення щодо перспектив. Президент України зазначив, що рішення про вступ повинна приймати лише Україна, без впливу будь-яких інших держав.

“Жодних домовленостей щодо України без України. Жодна третя країна не може мати права голосу в питанні інтеграції України в НАТО”, – підкреслив Зеленський.

Також порушувалася тема посилення санкційного тиску на Росію та українсько-американської взаємодії у безпековій сфері. Учасники зустрічі окремо обговорили проблематику газопроводу “Північний потік-2”.

Крім того, представники США висловили підтримку “Кримській платформі” та підкреслили, що повністю підтримують незалежність і територіальну цілісність України.

Володимир Зеленський “поінформував сенаторів і конгресменів про поступ у земельній, банківській та судовій реформах, боротьбу з олігархічною системою”. У повідомленні не уточнюється, чи йшлося про черговий зрив обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, яке було одним із положень меморандуму за підсумками вересневих переговорів президентів України та США.