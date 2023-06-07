Джерело: пресслужба президента України.
Як повідомляється, глава держави і спецпредставник обговорили гуманітарну взаємодію України й Святого Престолу в межах реалізації української формули миру.
Своєю чергою, Зеленський наголосив, що Росія й далі скоює жахливі воєнні злочини проти України, останнім з яких став підрив дамби Каховської ГЕС.
“Цей злочин несе величезні загрози й матиме страшні наслідки для життя людей та екології”, – зазначив президент.
Окрім того, очільник держави акцентував, що припинення вогню й замороження конфлікту не приведе до встановлення миру.
“Ворог скористається паузою для нарощування спроможностей і подальшого наступу, для нової хвилі злочинів і терору. Росія має вивести всі свої війська з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів”, – наголосив Зеленський.
Водночас сторони детально обговорили імплементацію української формули миру й необхідність залучення до участі в Глобальному саміті миру якнайширшого кола країн, зокрема Глобального Півдня.
Глава держави закликав Святий Престол зробити свій внесок в імплементацію українського мирного плану: “Ми вітаємо готовність інших держав і партнерів у пошуку шляхів до миру, але, оскільки війна триває на території України, алгоритм досягнення миру може бути лише українським”.
Президент зазначив, що Святий Престол міг би зробити дієвий внесок у питаннях звільнення українських полонених, повернення депортованих дітей і відновлення справедливості.
Своєю чергою, кардинал висловив солідарність Папи Франциска з українським народом і запевнив у готовності Святого Престолу долучитися до пошуку шляхів реалізації зазначених гуманітарних ініціатив.
При цьому Маттео Дзуппі передав Володимиру Зеленському листа від Папи Римського Франциска.
- 5-6 червня до Києва прибуде італійський кардинал Маттео Зуппі. Йому Папа Римський Франциск доручив виконати мирну місію для спроби допомогти покласти край російсько-українській війні.