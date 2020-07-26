39-річний біженець з Руанди, кілька років тому приїхав до Франції, зізнався в підпалі собору Петра і Павла в Нанті.

Про це повідомляє BFM TV.

Чоловік служив алтарником в соборі і закривав будинок.

Адвокат повідомив, що його підзахисний вражений масштабами того, що сталося і кається.

“Він гірко шкодує про факти, і визнання стало для нього звільненням. Мій клієнт сьогодні охоплений каяттям і вражений масштабом подій”, – сказав адвокат.

Чоловік розповів, що розвів вогонь в трьох місцях: під великим органом, під малим органом і біля електрощита.

Тепер волонтеру загрожує до десяти років в’язниці.

Мотиви вчинку поки незрозумілі.