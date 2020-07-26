Про це повідомляє BFM TV.
Чоловік служив алтарником в соборі і закривав будинок.
Адвокат повідомив, що його підзахисний вражений масштабами того, що сталося і кається.
“Він гірко шкодує про факти, і визнання стало для нього звільненням. Мій клієнт сьогодні охоплений каяттям і вражений масштабом подій”, – сказав адвокат.
Чоловік розповів, що розвів вогонь в трьох місцях: під великим органом, під малим органом і біля електрощита.
Тепер волонтеру загрожує до десяти років в’язниці.
Мотиви вчинку поки незрозумілі.