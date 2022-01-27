Українські волонтери разом із Фондом Порошенків зібрали для військових на передовій шостий комплект оптичної відеорозвідки.

Відео з цією заявою опубліковане на Youtube-каналі Петра Порошенка.

Половину коштів надало громадські об’єднання “Брати по зброї” та “Справа громад”, другу половину – Благодійний фонд Порошенків.

Наступного тижня обладнання волонтери разом з Петром Порошенком відвезуть обладнання на фронт і політик наголошує, щоб у цьому його ніхто не намагався зупинити.

“Ми це робимо для нашої спільної справи. Для забезпечення єдності держави. Для демонстрації нашим міжнародним партнерам того, що Україна єдина. Що ми сильні, бо лише сильна Україна здатна дати відсіч Путіну”, – заявив Порошенко.

Також п’ятий президент нагадав, що партія “Європейська Солідарність” зареєструвала проєкт змін до закону про державний бюджет, який передбачає 50-мільярдне збільшення фінансування Міністерства оборони та Збройних сил України. Порошенко наголошує на необхідності спільного фінансування місцевих бюджетів і держбюджету по розгортанню територіальної оборони. Політик також наполягає на збільшенні виробництва та закупівель сучасної та модернізованої військової техніки, доукомплектації стратегічного резерву.

“Щоб українські Збройні Сили мали достатньо пального в стратегічному резерві і захистили державу”, – пояснив свої вимоги Петро Порошенко.