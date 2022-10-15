Колишній підлегдий Сергія Суровікіна - якого нещодавно призначили командувачем "спецоперації" РФ в Україні - розповів про те, як служив під керівництвом російського генерала, який має репутацію жорсткого командира.

Про це йдеться в матеріалі CNN.

Після того, як Україна нещодавно відвоювала більше території, ніж російська армія зайняла за останні шість місяців, 8 жовтня міністерство оборони Росії призначило Сергія Суровікіна новим головним командувачем “військової спецоперації” в Україні.

Примітно, що раніше Суровікін відігравав важливу роль в операціях Росії в Сирії – під час яких російська бойова авіація спричинила масові руйнування в районах, контрольованих повстанцями – як головнокомандувач російських повітряно-космічних сил.

CNN поспілкувався з колишнім лейтенантом російських ВПС Глібом Ірісовим, який служив під його керівництвом у Сирії.

Він сказав, що Суровікін був “дуже близький до режиму Путіна” і “ніколи не мав політичних амбіцій, тому завжди виконував план саме так, як хотів уряд”.

Аналітики кажуть, що призначення Суровікіна навряд чи змінить те, як російські війська ведуть війну, але це свідчить про невдоволення президента РФ Володимира Путіна попереднім командуванняв. За словами Мейсона Кларка, керівника аналітичного центру Інституту вивчення війни (ISW) з Росії, це також, ймовірно, покликане “пом’якшити” націоналістичну та провоєнну базу в самій Росії.

Лідер Чечні Рамзан Кадиров, який закликав Росію “вжити більш радикальних заходів”, ​зокрема застосувати “ядерну зброю малої потужності” в Україні після недавніх невдач, привітав призначення Суровікіна, який вперше побував на службі в Афганістані в 1980-х, перш ніж командувати підрозділом у Другій чеченській війні в 2004 році. Похвала від Кадирова, який є ключовим союзником Путіна, можливо, є важливою, оскільки він сам відомий придушенням усіх форм інакомислення.

“Я особисто дуже добре знаю Сергія майже 15 років. З упевненістю можу сказати, що це справжній генерал і воїн, досвідчений, свавільний і далекоглядний полководець, який завжди ставить понад усе патріотизм, честь і повагу. Об’єднане угруповання армій тепер у надійних руках”, – написав Кадиров у соцмережі після новин про призначення Суровікіна минулої суботи.

Ірісов, колишній підлеглий Суровікіна, залишив свою п’ятирічну кар’єру в збройних силах РФ після перебування в Сирії, оскільки його власні політичні погляди суперечили тому, що він пережив.

“Ви, звичайно, розумієте, хто правий, а хто ні. Я був свідком багатьох речей, перебуваючи в системі”, – сказав Ірісов.

Тоді Ірісов почав те, що – як він сподівався – стане початком його кар’єри міжнародного журналіста, у ролі військового репортера російського державного інформаційного агентства ТАСС. Його дружина працювала там, і він відчував, що на той час це було “єдине головне інформаційне агентство”, яке намагалося висвітлювати новини “неупереджено” з “певною можливістю свободи слова, сказав він.

“Все змінилося 24 лютого 2022 року, коли почалося вторгнення Путіна в Україну і ТАСС отримав наказ від ФСБ і Міноборони про те, що всі будуть притягнуті до відповідальності, якщо не реалізують пропагандистську схему”, — сказав Ірісов.

У нього була родина в Києві, яка ховалася в бомбосховищах, і він сказав CNN, що знав, що “ніщо не може виправдати цю війну”. Він також знав зі своїх військових контактів, що вже в перші дні війни було багато втрат.

“Для мене це було очевидно з самого початку. Я намагався пояснити людям, що ця війна призведе до розпаду Росії… це буде велика трагедія не лише для українців, а й для Росії”, – згадував Ірісов.

8 березня 2022 року Ірісов втік із Москви разом із вагітною дружиною та маленькою дитиною після того, як виступив проти вторгнення. Він залишив роботу в ТАСС і підписав петиції та відкритий лист проти війни. Після подорожі до Вірменії, Грузії, Туреччини та, нарешті, Мексики, де вони зв’язалися з посольством США, щоб попросити про допомогу, тепер вони працюють над тим, щоб почати нове життя у Західній Вірджинії.

Під час служби на авіабазі Латакія в Сирії в 2019 і 2020 роках Ірісов працював у сфері авіаційної безпеки та управління повітряним рухом, координуючи польоти з цивільними авіакомпаніями Дамаска. Він розповів, що бачив Суровікіна кілька разів під час якихось завдань і спілкувався з високопоставленими офіцерами.

“Він дуже розлютив багатьох людей — вони його ненавиділи”, — сказав Ірісов, описуючи, як “прямого” і “прямого” генерала не любили в штабі через те, як він намагався застосувати свій піхотний досвід у ВПС.

За словами Ірісова, він розуміє, що Суровікін мав міцні зв’язки з схваленою Кремлем приватною військовою компанією ПВК “Вагнера”, яка діяла в Сирії.

Суровікін, чия військова кар’єра почалася в 1983 році, має, м’яко кажучи, складну історію.

У 2004 році, згідно з даними російських ЗМІ та щонайменше двох аналітичних центрів, він так жорстоко облаяв підлеглого, що останній покінчив життя самогубством.

А в книзі дослідницького центру Jamestown Foundation із Вашингтона йдеться, що під час невдалої спроби державного перевороту проти колишнього радянського президента Михайла Горбачова в серпні 1991 року солдати під командуванням Суровікіна вбили трьох протестувальників, через що Суровікін провів щонайменше шість місяців у в’язниці.

У звіті 2020 року Human Rights Watch назвала його “особою, яка може нести ​відповідальність” за десятки повітряних і наземних атак на цивільні об’єкти та інфраструктуру з порушенням законів війни​” під час наступу в Ідлібі у 2019-2020 роках у Сирії. Згідно з даними HRW, які посилаються на дані ООН, унаслідок нападів загинуло щонайменше 1600 мирних жителів і було змушені переселитися приблизно 1,4 мільйона людей.

За час перебування в Сирії 56-річний Суровікін отримав звання Героя Російської Федерації.

У лютому цього року проти Суровікіна, як проти голови Повітряно-космічних сил ЄС, запровадили санкції “за активну підтримку та реалізацію дій і політики, які підривають і загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, а також стабільності чи безпеці в Україні”.

Ірісов вважає, що зараз Суровікіна поставили керувати російською армією в Україні з трьох причин: близькість до влади та Путіна; його міжгалузевий досвід як у піхоті, так і в авіації; і його досвід з літа командування російськими силами в південних українських областях Херсонщини, Запоріжжя та Криму.

“Це території, які Путін намагається контролювати за будь-яку ціну”, — сказав Ірісов.

Лише через два дні після призначення Суровікіна, Росія розпочала найсильніші бомбардування України від початку повномасштабної війни.

Суровікін “більше знайомий з крилатими ракетами, можливо, він використав свої зв’язки та досвід, щоб організувати цей ланцюг нищівних атак”, — сказав Ірісов, посилаючись на повідомлення про те, що крилаті ракети були серед озброєнь, які Росія застосувала під час останнього сплеску атак.

Але Кларк з ISW припускає, що підвищення генерала — це “скоріше обрамлення, щоб влити нову кров у російську командну систему” ​​та “надати цьому жорсткому націоналістичному обличчю”.

“Його призначення “отримало широку оцінку від різних російських військових блогерів, а також Євгена Пригожина, який є фінансистом ПВК “Вагнера””, – сказав Кларк.

Він вважає, що те, що відбувається зараз, є демонстрацією того, що сталося у квітні, коли іншого командувача, Олександра Дворникова, призначили головним командувачем операції в Україні.

“Таким же чином він до того був командувачем одного з угруповань російських військ і мав у Сирії таку ж репутацію, як і Суровікін, за жорстокість, заслуживши назву “різника Алеппо””, — сказав Кларк.

“У той час Дворнікова також вважали командиром, “який збирався змінити ситуацію в Україні та виконати роботу. Але окремий командир не зможе змінити те, наскільки заплутаним є російське командування та контроль на даному етапі війни, чи низький моральний дух російських сил”, – додав він.

Андреа Кендалл-Тейлор, директорка Програми трансатлантичної безпеки в Центрі нової американської безпеки, також сказала CNN цього тижня, що призначення Суровікіна “віддзеркалює перевагу багатьох жорстких голосів усередині Росії… які закликають Путіна внести зміни та приведіть когось, хто захоче здійснити ці безжальні атаки”.

Кларк пояснив, що “з того, що ми бачили, дуже ймовірно, що Путін бере участь у прийнятті рішень на дуже тактичному рівні, а в деяких випадках в обхід старших російських військових офіцерів взаємодіє безпосередньо на полі бою”.

За словами Кларка, “у Кремля немає хорошого варіанту, якщо Суровікін не виконає своїх обов’язків або якщо Путін вирішить, що він також не справляється із завданням”.

“Не так багато залишилось інших старших російських офіцерів, і це просто призведе до подальшої деградації російських військових зусиль”, – резюмував Кларк.