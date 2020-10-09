Про це на брифінгу повідомила голова технічної групи підрозділу надзвичайних захворювань ВООЗ Марія Ван Керкхове.
За її словами, наразі ВООЗ отримує повідомлення про випадки повторного інфікування коронавірусом з багатьох країн, однак оцінок щодо їх кількості поки ще немає.
ВООЗ створила спеціальну групу для дослідження випадків реінфекції, аби знайти відповіді на численні питання, пов’язані з цим.
“У нас є спеціальна робоча група, спеціально з питань реінфекції, оскільки у нас є багато питань. Що ми хочемо зрозуміти, це яка імунна відповідь, реакція антитіл після першої інфекції, яка на момент другої інфекції, росте чи скорочується кількість антитіл, що саме відбувається”, — зазначила Ван Керкхове.
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