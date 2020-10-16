Про результати досліджень повідомили на сайті ВООЗ.

В рамках глобального дослідження “Солідарна терапія”, координованого Всесвітньою організацією охорони здоров’я, стало відомо, що схеми застосування Ремдесивіру, Гідроксихлорохіну, Лопінавіру/Ритонавіру та Інтерферону мали незначний вплив на 28-денну смертність або перебіг COVID-19 у госпіталізованих пацієнтів. Іншими словами, ці препарати неефективні в боротьбі з вірусом типу COVID-19.

В ВООЗ повідомили, що дослідження охопило понад 30 країн. Досліджувався вплив препаратів на загальну смертність, початок інтубації на апараті ШВЛ і тривалість перебування в лікарні в 28-денному періоді.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України виділив 46 811,5 тисячі гривень на закупівлю препарату Ремдесивір. В МОЗ заявляли, що цей імуноглобулінний препарат необхідний для пацієнтів з важкою формою коронавірусу.