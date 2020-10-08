Європейська комісія підписала перший контракт на постачання до 500 тисяч курсів лікування препаратом від коронавірусу Remdesivir. Виробництвом ліків займатиметься американська компанія Gilead.

Про це повідомляє агентство Reuters.

У закупівлі великої партії препарату Remdesivir беруть участь 36 країн, серед яких всі країни ЄС, країни ЄЕЗ, Велика Британія, Албанія, Республіка Північна Македонія, Чорногорія, Сербія, Косово і Боснія.

“Ми забезпечуємо доступ до Remdesivir для лікування до 500 тисяч пацієнтів. За допомогою наших спільних закупівель ми даємо країнам Європи можливість об’єднати зусилля й отримати доступ до життєво важливого обладнання та ліків”, – заявила європейський комісар з питань охорони здоров’я Стелла Кіріакідес.

Контрактом передбачається збільшення кількості препарату ще на 500 тисяч курсів у разі потреби.