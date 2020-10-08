Про це повідомляє агентство Reuters.
У закупівлі великої партії препарату Remdesivir беруть участь 36 країн, серед яких всі країни ЄС, країни ЄЕЗ, Велика Британія, Албанія, Республіка Північна Македонія, Чорногорія, Сербія, Косово і Боснія.
“Ми забезпечуємо доступ до Remdesivir для лікування до 500 тисяч пацієнтів. За допомогою наших спільних закупівель ми даємо країнам Європи можливість об’єднати зусилля й отримати доступ до життєво важливого обладнання та ліків”, – заявила європейський комісар з питань охорони здоров’я Стелла Кіріакідес.
Контрактом передбачається збільшення кількості препарату ще на 500 тисяч курсів у разі потреби.
- Раніше комітет EMA з лікарських засобів для людини (CHMP) рекомендував надати препарату Remdesivir умовний комерційний дозвіл для лікування від COVID-19 дорослих і підлітків (від 12 років).
- Нагадаємо, 30 квітня Національний інститут алергії та інфекційних захворювань (Меріленд, США) опублікував результати дослідження, яке показало, що пацієнти, які приймали ремдесивір, видужували на 31% швидше.
- 2 травня в США дозволили екстрене використання препарату ремдесивір, який, ймовірно, допомагає пацієнтам з коронавірусом.