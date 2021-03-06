ВООЗ закликала компанії відмовитися від патентів на COVID-вакцини

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус заявив, що підтримує відмову від патенту на вакцину проти коронавірусу. Це допоможе країнам виготовляти та продавати дешеві копії вакцин.

Про це повідомляє The Guardian.

Він зазначив, що доведеться скасовувати звичайні правила бізнесу, які захищають прибуток виробників вакцин, якщо це потрібно для забезпечення глобальної імунізації людства. Саме тому він проти патенту на вакцини.

“Ми переживаємо винятковий момент в історії та мусимо відповісти на виклик. Гнучкі умови регулювання торгівлі існують для надзвичайних ситуацій, і, безумовно, глобальна пандемія, яка змусила суспільство піти на карантин і завдала стільки шкоди бізнесу — як великому, так і малому — відповідає вимогам”, – заявив він.

Тедрос стверджує, що виробники все одно отримають певну компенсацію за свої розробки. Однак відмова від патентів означатиме, що фармацевтичні компанії матимуть шанс розробити дешевші препарати.

“Тимчасова відмова від патентів не означатиме, що новатори не втратять. Як під час кризи з ВІЛ або на війні, компаніям будуть платити роялті за продукцію, яку вони виробляють”, – говорить він.

Водночас фармацевтичні компанії та уряди США, Великої Британії та Європи категорично проти відмови від патентів, з компенсацією або без неї. Вони підтримують аргумент Міжнародної федерації фармацевтичних виробників та асоціацій, що скорочення прибутку компаній є стримувальним фактором для інновацій.

Нагадаємо, що доктор Майкл Раян, директор програми Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) з надзвичайних ситуацій, заявив, що перемогти пандемію коронавірусу COVID-19 до кінця 2021 роки нереально.