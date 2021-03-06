Covid-19 Україна

оновлено 07.03.2021 о 04:02

Всього:

1394061 (+0)

Хворіють:

172769 (+0)

Вилікувались:

1194373 (+0)

Померло:

26919 (+0)

01:52 Netflix анонсував зйомки найдорожчого фільму
01:40 Трамп заборонив Республіканській партії використовувати його ім'я для збору коштів
00:46 У США ще один конгресмен подав позов проти Трампа через штурм Капітолія
00:36 Письменниця Аманда Горман поскаржилася на охоронця, який назвав її «підозрілою»
00:00 Кількість противників вакцинації проти COVID-19 зменшується, – CNN

06 березня

23:56 На Івано-Франківщині вандали відрізали голову пам’ятнику Тарасу Шевченку: поліція їх знайшла
23:37 Переворот у М'янмі: Індію просять видати вісьмох поліціянтів
22:50 Адель офіційно розлучилася з чоловіком через сім років сімейного життя
22:21 Байден скасував будівництво стіни на кордоні з Мексикою: цим скористалися наркокартелі
21:47 Розробника антивірусних програм Макафі звинуватили в шахрайстві
21:22 Сенатор-республіканець блокує призначення голови ЦРУ, вимагаючи ввести санкції проти «Північного потоку – 2»
21:06 Помічники королівської сім’ї звинуватили Меган Маркл у знущаннях та цькуванні
19:47 Коронавірус в Україні: ситуація по областях на 6 березня
19:37 Патріарх Варфоломій приїде до України на 30-ту річницю незалежності
19:26 У Каліфорнії дозволили відкрити парки розваг у квітні
19:16 Швейцарія забезпечить все населення безплатними тестами на COVID-19
19:03 Екстремізм і захист християн: про що говорив Папа Римський під час візиту до Іраку
18:42 Хакери атакували понад 20 тис. організацій у США за допомогою вразливості в програмі Microsoft, – Reuters
18:26 ВООЗ закликала компанії відмовитися від патентів на COVID-вакцини
17:48 Коломойський намагається підірвати демократичні процеси в Україні, — Держдеп США
17:44 Засновник Twitter виставив на аукціон свій перший твіт: вартість лота вже досягла $2 млн
Ексклюзив
16:54 У Києві організували акцію на захист Гостиного двору: фото
15:09 Вакцинація проти коронавірусу: як записатися і які документи потрібні
14:44 Зеленський не виявляє політичної волі для реальної боротьби з корупцією, – Порошенко
14:27 Папа Римський провів історичну зустріч з аятолою Іраку
13:56 Канада схвалила однодозову COVID-вакцину Johnson & Johnson

ВООЗ закликала компанії відмовитися від патентів на COVID-вакцини

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус заявив, що підтримує відмову від патенту на вакцину проти коронавірусу. Це допоможе країнам виготовляти та продавати дешеві копії вакцин.

Субота, 6 березня 2021, 18:26

Про це повідомляє The Guardian.

Він зазначив, що доведеться скасовувати звичайні правила бізнесу, які захищають прибуток виробників вакцин, якщо це потрібно для забезпечення глобальної імунізації людства. Саме тому він проти патенту на вакцини.

“Ми переживаємо винятковий момент в історії та мусимо відповісти на виклик. Гнучкі умови регулювання торгівлі існують для надзвичайних ситуацій, і, безумовно, глобальна пандемія, яка змусила суспільство піти на карантин і завдала стільки шкоди бізнесу — як великому, так і малому — відповідає вимогам”, – заявив він.

Тедрос стверджує, що виробники все одно отримають певну компенсацію за свої розробки. Однак відмова від патентів означатиме, що фармацевтичні компанії матимуть шанс розробити дешевші препарати.

“Тимчасова відмова від патентів не означатиме, що новатори не втратять. Як під час кризи з ВІЛ або на війні, компаніям будуть платити роялті за продукцію, яку вони виробляють”, – говорить він.

Водночас фармацевтичні компанії та уряди США, Великої Британії та Європи категорично проти відмови від патентів, з компенсацією або без неї. Вони підтримують аргумент Міжнародної федерації фармацевтичних виробників та асоціацій, що скорочення прибутку компаній є стримувальним фактором для інновацій.

Нагадаємо, що доктор Майкл Раян, директор програми Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) з надзвичайних ситуацій, заявив, що перемогти пандемію коронавірусу COVID-19 до кінця 2021 роки нереально.

Теги: Тедрос Адханом Гебрейесус, вакцина проти коронавірусу, ВООЗ, Тедрос Адханом Гебрейесус, патент

Букви в Google News

Підписатись

Читати #Букви у Telegram і у Facebook