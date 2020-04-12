Деякі з карантинних обмежувальних заходів, введених в Україні в рамках боротьби з коронавірусом COVID-19, мають психологічне обґрунтування і спрямовані на збільшення соціальної дистанції.

Про це заявив в інтерв’ю виданню LB.ua заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

На його думку, українець ніколи не усвідомить наявність карантину, поки “можна спокійно вийти погуляти в парку”.

“Є питання епідеміології, а є питання психології. Ніколи в житті українець не зрозуміє, що є карантин, якщо можна спокійно вийти і піти погуляти в парку, спілкуватись з родичами, друзями, пити каву і тому подібне. Багато заходів, які вживаються, можливо, не мають під собою епідеміологічного підґрунтя, але вони впливають на соціальний розрив. Такі комплексні заходи придумані не нами. Ми вивчали механізми, читали наукові статті, і бачили, що в інших країнах це мало вплив”, – зазначив Ляшко.

Він уточнив, що раніше сам критикував низку заходів, прийнятих в інших країнах, але коли спалах коронавірусу розпочався в Україні, зрозумів серйозність ситуації.

“Я також критикував Китай, коли вони поливали дезинфікуючим розчином проїжджу частину, критикував Італію, коли вони там дещо робили. Але коли все почалося в Україні, я зрозумів, для чого це робили Китай та Італія”, – заявив головний санлікар.

Ляшко наголосив, що в разі дотримання карантину країна може почати поступове повернення до нормального життя після 24 квітня.

“Якщо будемо дотримуватись карантинних заходів і, головне, не порушувати карантин на Великодні свята, то, в принципі, вже скоро побачимо позитивну динаміку, і з 24-го квітня ми розпочнемо виходити з карантину”, – розповів він.

Відповідаючи на запитання, якими будуть перші послаблення, головний санлікар заявив: “Будемо дивитись, будемо думати. Можливо, відновимо саме прогулянки в парку”.

“Скасовувати жорсткі карантинні заходи будемо поетапно, випускаючи людей на роботу, розпочинаючи проведення ЗНО”, – додав Ляшко.