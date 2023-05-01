Про це повідомляє Оперативне командування “Південь”.
Тоді як в Азовському морі перебуває два ворожі кораблі.
Водночас у Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до чотирьох ворожих кораблі, з них один носій крилатих ракет “Калібр”, загальний залп до 16 ракет.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря – 3 судна;
- до Чорного моря – 7 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
На тлі активності стратегічної авіації у пресслужбі закликали бути “дуже уважними до сигналів повітряної тривоги”.
- Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що на Бахмутському напрямку проти українських військових воює 25,6 тисячі російських армійців.
- Противник і надалі намагається поповняти свої втрати в живій силі шляхом ув’язнених осіб. Нещодавно відзначено прибуття близько 400 таких осіб, завербованих ПВК “Вагнер”, до одного із польових таборів окупантів у Бердянському районі Запорізької області.
- 1 травня росіяни двічі за ніч атакували Павлоград та Павлоградський район Дніпропетровської області. Станом на 7:45 відомо, що по допомогу медичних працівників звернулося 25 осіб, із них троє – діти.