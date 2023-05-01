В Чорному морі зі зменшенням сили шторму вороже корабельне угруповання з 11 кораблів поповнено двома підводними ракетоносіями. Сумарний залп "Калібрів" до 8.

Про це повідомляє Оперативне командування “Південь”.

Тоді як в Азовському морі перебуває два ворожі кораблі.

Водночас у Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до чотирьох ворожих кораблі, з них один носій крилатих ракет “Калібр”, загальний залп до 16 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 3 судна;

до Чорного моря – 7 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

На тлі активності стратегічної авіації у пресслужбі закликали бути “дуже уважними до сигналів повітряної тривоги”.