Про це мовиться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Цієї доби РФ завдала чергового масованого ракетного удару по цивільних об’єктах нашої держави. Загалом, протягом доби, противник завдав 19 ракетних ударів (наші захисники успішно знищили 15 ворожих крилатих ракет типу Х-101 та Х-555), 13 авіаційних ударів та здійснив 13 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На жаль, є загиблі та поранені з-поміж цивільного населення, серед них і діти. Зруйновано та пошкоджено житлові багатоповерхівки, приватні житлові будинки, школи, лікарні, дитячі садочки та інша цивільна інфраструктура.
Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, попередили у Генштабі.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати певну кількість військ у прикордонних з Україною районах РФ. Протягом доби ворог завдав авіаційного удару керованими авіаційними бомбами по населеному пункту Лизунівка Чернігівської області, загинула дитина.
На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив.
На Лиманському напрямку противник намагався покращити тактичне положення, вів безрезультатні наступальні дії в районах Новоселівського та Білогорівки.
На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут. Також противник вів безрезультатні наступальні дії у напрямку населеного пункту Предтечине.
На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районі Первомайського Донецької області, успіху не мав.
На Мар’їнському напрямку противник продовжує атакувати позиції сил оборони. Тривають бої за Мар’їнку.
На Шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив.
На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.
Авіація Сил оборони за добу завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу противника, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, два райони зосередження озброєння та військової техніки, два склади боєприпасів та склад пально-мастильних матеріалів ворога”, – зазначили у пресслужбі.
- У Чорному морі зі зменшенням сили шторму вороже корабельне угруповання з 11 кораблів поповнилося двома підводними ракетоносіями. Сумарний залп “Калібрів” – до 8 ракет.
- Противник і надалі намагається поповнювати свої втрати в живій силі за рахунок ув’язнених осіб. Нещодавно відзначено прибуття близько 400 таких осіб, завербованих ПВК “Вагнер”, до одного із польових таборів окупантів у Бердянському районі Запорізької області.
- 1 травня росіяни двічі за ніч атакували Павлоград та Павлоградський район Дніпропетровської області. Станом на 7:45 відомо, що по допомогу до медичних працівників звернулося 25 осіб, зокрема троє дітей.