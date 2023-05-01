Триває чотириста тридцять друга доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом доби відбито понад 30 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші воїни мужньо тримають оборону.

Про це мовиться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Цієї доби РФ завдала чергового масованого ракетного удару по цивільних об’єктах нашої держави. Загалом, протягом доби, противник завдав 19 ракетних ударів (наші захисники успішно знищили 15 ворожих крилатих ракет типу Х-101 та Х-555), 13 авіаційних ударів та здійснив 13 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На жаль, є загиблі та поранені з-поміж цивільного населення, серед них і діти. Зруйновано та пошкоджено житлові багатоповерхівки, приватні житлові будинки, школи, лікарні, дитячі садочки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, попередили у Генштабі.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати певну кількість військ у прикордонних з Україною районах РФ. Протягом доби ворог завдав авіаційного удару керованими авіаційними бомбами по населеному пункту Лизунівка Чернігівської області, загинула дитина.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Лиманському напрямку противник намагався покращити тактичне положення, вів безрезультатні наступальні дії в районах Новоселівського та Білогорівки.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут. Також противник вів безрезультатні наступальні дії у напрямку населеного пункту Предтечине.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районі Первомайського Донецької області, успіху не мав.

На Мар’їнському напрямку противник продовжує атакувати позиції сил оборони. Тривають бої за Мар’їнку.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.