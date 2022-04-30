Ворожа ракета влучила та пошкодила злітну смугу Одеського аеропорту

У суботу, 30 квітня, російська ракета влучила та пошкодила злітно-посадову смугу Одеського аеропорту.

Про це повідомила начальниця пресцентру Сил охорони та оборони “Півдня” Наталя Гуменюк у коментарі “Суспільному”.

За її словами, подальше використання смуги неможливе.

Перед цим місцеві стверджували, що чули три вибухи в місті. Соцмережами почали ширитися фото, де видніються стовпи диму. Також в Одесі було оголошено повітряну тривогу.