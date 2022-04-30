Ворожа ракета влучила та пошкодила злітну смугу Одеського аеропорту

Про це повідомила начальниця пресцентру Сил охорони та оборони “Півдня” Наталя Гуменюк у коментарі “Суспільному”.
За її словами, подальше використання смуги неможливе.
Перед цим місцеві стверджували, що чули три вибухи в місті. Соцмережами почали ширитися фото, де видніються стовпи диму. Також в Одесі було оголошено повітряну тривогу.
- Варто зазначити, що в Одесі запроваджують посилену комендантську годину. Вона триватиме з 22:00 1 травня до 05:00 3 травня.
- Нагадаємо, що російська армія 23 квітня здійснила обстріл по Одесі з акваторії Каспійського моря. Українським воїнам вдалося збити 2 крилаті ракети, проте внаслідок нападу 5 людей загинуло і ще 18 отримали поранення.