Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
У Києві близько 04:20 по вул. Кошиця 7А збита ракета окупанта влучила у багатоповерховий житловий будинок (складається з двох секцій: 1 секція 10 – поверхове влучання на рівні 1-2 поверху, друга секція 16 – поверхове влучання на рівні 8-9 поверхів). Як наслідок, у будинку почалася пожежа, є загроза руйнування.
Від ДСНС було залучено 11 од. техніки. Також надходять повідомлення від мешканців про вибухи на території мікрорайонів Березняки, Осокорки, Троєщина.
Київ, влучання в житловий будинок, триває пожежа: https://t.co/ikM761cZji pic.twitter.com/CEsdrKWgL1
— Букви (@Bykvu) February 25, 2022
Влучання російської ракети в будинок в Києві: за попередніми даними, 3 поранених. Працюють рятувальники. Будинок горить, є загроза руйнування: https://t.co/HV84vfzj7c pic.twitter.com/vaDmjgXYWI
— Букви (@Bykvu) February 25, 2022
ОНОВЛЕНО: 05:30 За попередніми даними, загиблих немає – троє поранених, один з них у важкому стані.
ОНОВЛЕНО: 06:30 Пожежу ліквідовано рятувальниками.
- Фахівці зі зброї вважають, що залишки російських боєприпасів на сході України свідчать про можливе використання касетних боєприпасів. Їх використання заборонено більшістю країн.
- Нагадаємо, В Україні за добу загинуло 800 одиниць живої сили окупаційних військ Російської Федерації.