Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

У Києві близько 04:20 по вул. Кошиця 7А збита ракета окупанта влучила у багатоповерховий житловий будинок (складається з двох секцій: 1 секція 10 – поверхове влучання на рівні 1-2 поверху, друга секція 16 – поверхове влучання на рівні 8-9 поверхів). Як наслідок, у будинку почалася пожежа, є загроза руйнування. 

Від ДСНС було залучено 11 од. техніки. Також надходять повідомлення від мешканців про вибухи на території мікрорайонів Березняки, Осокорки, Троєщина.

ОНОВЛЕНО: 05:30 За попередніми даними, загиблих немає – троє поранених, один з них у важкому стані.

ОНОВЛЕНО: 06:30 Пожежу ліквідовано рятувальниками.