Повітряна ракета окупаційних військ Російської Федерації, випущена над Києвом, була збита українською протиповітряною обороною, одначе, потрапила в багатоквартирний будинок.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

У Києві близько 04:20 по вул. Кошиця 7А збита ракета окупанта влучила у багатоповерховий житловий будинок (складається з двох секцій: 1 секція 10 – поверхове влучання на рівні 1-2 поверху, друга секція 16 – поверхове влучання на рівні 8-9 поверхів). Як наслідок, у будинку почалася пожежа, є загроза руйнування.

Від ДСНС було залучено 11 од. техніки. Також надходять повідомлення від мешканців про вибухи на території мікрорайонів Березняки, Осокорки, Троєщина.

Влучання російської ракети в будинок в Києві: за попередніми даними, 3 поранених. Працюють рятувальники. Будинок горить, є загроза руйнування: https://t.co/HV84vfzj7c pic.twitter.com/vaDmjgXYWI — Букви (@Bykvu) February 25, 2022

ОНОВЛЕНО: 05:30 За попередніми даними, загиблих немає – троє поранених, один з них у важкому стані.

ОНОВЛЕНО: 06:30 Пожежу ліквідовано рятувальниками.