#Букви підготували переклад ролика українською.
Як відомо, у зв’язку з пандемією коронавірусу COVID-19 ВООЗ рекомендує якомога менше виходити з дому, а також активніше мити та дезінфікувати руки.
Вихователька одного з дитячих садків в Майямі Аманда Лоренцо придумала цікавий спосіб донести цю рекомендацію дітям — за допомогою простого наукового експерименту.
Лоренцо насипала в тарілку з водою чорний перець, порівнявши його з мікробами і вірусами, і попросила одну з дівчаток опустити палець у воду — він став брудним.
Потім жінка попросила дівчинку намилити палець та спробувати знову опустити його в воду з перцем. Коли дівчинка зробила це, перчинки “розбіглися” в різні боки, а палець залишився чистим.
Ніякої магії, тільки наука 🦠Вчителька за допомогою води та перцю показала дітям, як важливо мити руки.
Gepostet von Букви am Freitag, 20. März 2020
Нехитрий експеримент викликав бурхливу реакцію не тільки у шокованих дією мила дітей, а й у користувачів мережі. Опублікований #Буквами відеоролик зібрав понад 1 млн переглядів та майже 20 тисяч лайків.
- Раніше головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко показав, як правильно використовувати спрей-антисептик.
- Вчені з’ясували, завдяки яким жестами вітання шанс заразитися респіраторними інфекціями, в тому числі коронавірусів, найнижчий.