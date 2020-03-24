Вихователька дитсадка в Майамі Аманда Лоренцо показала, як за допомогою нехитрого експерименту показати дітям, наскільки ефективно мити руки з милом.

#Букви підготували переклад ролика українською.

Як відомо, у зв’язку з пандемією коронавірусу COVID-19 ВООЗ рекомендує якомога менше виходити з дому, а також активніше мити та дезінфікувати руки.

Вихователька одного з дитячих садків в Майямі Аманда Лоренцо придумала цікавий спосіб донести цю рекомендацію дітям — за допомогою простого наукового експерименту.

Лоренцо насипала в тарілку з водою чорний перець, порівнявши його з мікробами і вірусами, і попросила одну з дівчаток опустити палець у воду — він став брудним.

Потім жінка попросила дівчинку намилити палець та спробувати знову опустити його в воду з перцем. Коли дівчинка зробила це, перчинки “розбіглися” в різні боки, а палець залишився чистим.

Руки треба мити! Ніякої магії, тільки наука 🦠Вчителька за допомогою води та перцю показала дітям, як важливо мити руки. Gepostet von Букви am Freitag, 20. März 2020

Нехитрий експеримент викликав бурхливу реакцію не тільки у шокованих дією мила дітей, а й у користувачів мережі. Опублікований #Буквами відеоролик зібрав понад 1 млн переглядів та майже 20 тисяч лайків.