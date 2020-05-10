28 травня православні і греко-католики відзначатимуть ще один важливий свято - Вознесіння Господнє. Свято відзначається на 40-й день після свята Пасхи. Зазвичай це відбувається в четвер 6-го тижня, рахуючи з дня Пасхи.

#Букви розповідають, коли в Україні відзначатимуть Вознесіння Господнє.

У римо-католиків Вознесіння припадає на 21 травня.

У християнстві 40 днів – не випадкове число. У Святому Письмі багато подій пов’язана з цифрою 40.

Наприклад, немовлят для подання в Храм Господа за Законом Мойсея батьки приносили на 40-й день. Сорок днів і сорок ночей Бог лив на землю дощ під час всесвітнього потопу. Сорок років сини Ізраїля блукали поки прийшли в землю обітовану.

Сорок днів і сорок ночей Мойсей перебував на горі, коли написав заповіді Господні.

Що можна робити в це свято?

Важливо вшанувати пам’ять предків і помолитися;

Бажано перебувати в колі сім’ї;

Також важливо прийти до церкви на службу;

Перед днем ​​Вознесіння потрібно привести в порядок будинок;

Треба допомагати всім, хто про це просить;

Дуже важливо налаштуватися на хороші думки;

Дозволяється дарувати близьким невеликі подарунки.

Чого категорично не можна робити?

Шити, прати, поратися на городі, прибиранням та іншої домашньої роботою;

Виносити сміття;

Не можна нічого різати;

Чи не дозволяється займатися стрижкою волосся;

Заборонено лаятися і перебувати в поганому настрої;

Не можна просити Бога про багатство і грошах;

Не можна відмовляти нікому в допомозі.

Прикмети на Вознесіння Господнє

Вважається, що ранкова роса, зібрана до сходу сонця на Вознесіння, має цілющі властивості;

Якщо після Вознесіння наступають жаркі дні, то в водоймах вже можна купатися, не боячись застуди;

Якщо на Вознесіння холодно і йде дощ, передбачається, що це обіцяє неврожай і хвороби домашньої худоби;

Сонячна і суха погода на Вознесіння означає, що хлібороби можуть сміливо сіяти теплолюбні злаки.

В українців прийнято вважати, що свято Вознесіння символізує прихід літа.