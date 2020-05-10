#Букви розповідають, коли в Україні відзначатимуть Вознесіння Господнє.

У римо-католиків Вознесіння припадає на 21 травня.

У християнстві 40 днів – не випадкове число. У Святому Письмі багато подій пов’язана з цифрою 40.

Наприклад, немовлят для подання в Храм Господа за Законом Мойсея батьки приносили на 40-й день. Сорок днів і сорок ночей Бог лив на землю дощ під час всесвітнього потопу. Сорок років сини Ізраїля блукали поки прийшли в землю обітовану.

Сорок днів і сорок ночей Мойсей перебував на горі, коли написав заповіді Господні.

Що можна робити в це свято?

  • Важливо вшанувати пам’ять предків і помолитися;
  • Бажано перебувати в колі сім’ї;
  • Також важливо прийти до церкви на службу;
  • Перед днем ​​Вознесіння потрібно привести в порядок будинок;
  • Треба допомагати всім, хто про це просить;
  • Дуже важливо налаштуватися на хороші думки;
  • Дозволяється дарувати близьким невеликі подарунки.

Чого категорично не можна робити?

  • Шити, прати, поратися на городі, прибиранням та іншої домашньої роботою;
  • Виносити сміття;
  • Не можна нічого різати;
  • Чи не дозволяється займатися стрижкою волосся;
  • Заборонено лаятися і перебувати в поганому настрої;
  • Не можна просити Бога про багатство і грошах;
  • Не можна відмовляти нікому в допомозі.

Прикмети на Вознесіння Господнє

  • Вважається, що ранкова роса, зібрана до сходу сонця на Вознесіння, має цілющі властивості;
  • Якщо після Вознесіння наступають жаркі дні, то в водоймах вже можна купатися, не боячись застуди;
  • Якщо на Вознесіння холодно і йде дощ, передбачається, що це обіцяє неврожай і хвороби домашньої худоби;
  • Сонячна і суха погода на Вознесіння означає, що хлібороби можуть сміливо сіяти теплолюбні злаки.

В українців прийнято вважати, що свято Вознесіння символізує прихід літа.