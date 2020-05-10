#Букви розповідають, коли в Україні відзначатимуть Вознесіння Господнє.
У римо-католиків Вознесіння припадає на 21 травня.
У християнстві 40 днів – не випадкове число. У Святому Письмі багато подій пов’язана з цифрою 40.
Наприклад, немовлят для подання в Храм Господа за Законом Мойсея батьки приносили на 40-й день. Сорок днів і сорок ночей Бог лив на землю дощ під час всесвітнього потопу. Сорок років сини Ізраїля блукали поки прийшли в землю обітовану.
Сорок днів і сорок ночей Мойсей перебував на горі, коли написав заповіді Господні.
Що можна робити в це свято?
- Важливо вшанувати пам’ять предків і помолитися;
- Бажано перебувати в колі сім’ї;
- Також важливо прийти до церкви на службу;
- Перед днем Вознесіння потрібно привести в порядок будинок;
- Треба допомагати всім, хто про це просить;
- Дуже важливо налаштуватися на хороші думки;
- Дозволяється дарувати близьким невеликі подарунки.
Чого категорично не можна робити?
- Шити, прати, поратися на городі, прибиранням та іншої домашньої роботою;
- Виносити сміття;
- Не можна нічого різати;
- Чи не дозволяється займатися стрижкою волосся;
- Заборонено лаятися і перебувати в поганому настрої;
- Не можна просити Бога про багатство і грошах;
- Не можна відмовляти нікому в допомозі.
Прикмети на Вознесіння Господнє
- Вважається, що ранкова роса, зібрана до сходу сонця на Вознесіння, має цілющі властивості;
- Якщо після Вознесіння наступають жаркі дні, то в водоймах вже можна купатися, не боячись застуди;
- Якщо на Вознесіння холодно і йде дощ, передбачається, що це обіцяє неврожай і хвороби домашньої худоби;
- Сонячна і суха погода на Вознесіння означає, що хлібороби можуть сміливо сіяти теплолюбні злаки.
В українців прийнято вважати, що свято Вознесіння символізує прихід літа.
- Раніше повідомлялося, що Православна Церква України перенесла поминальні дні на 6 червня.