В Україну доставили оригінал Конституції Пилипа Орлика "Договори і Постановлення Прав і вольностей Війська Запорозького". Його зможуть побачити всі охочі.

Про це повідомила представниця парламенту в Конституційному Суді України Ольга Совгиря.

“Вперше за 311 років в Україну доставлений оригінал Конституції Пилипа Орлика! Очікуємо на експонування до Дня Незалежності”, – повідомила Совгиря.

Три її копії Конституції Пилипа Орлика, передані Швецією, вже експонуються в Україні, зокрема у парламенті та Офісі Президента.

Третю копію передадуть в Конституційний Суд після його реформування.

В Офісі президента #Буквам також підтвердили, що оригінал Конституції Орлика вже на території України.

Швеція тимчасово передала Україні оригінал латиномовної Конституції Пилипа Орлика 1710 року з нагоди 30-річчя Незалежності. Раніше президент Володимир Зеленський обіцяв, що оригінал конституції Пилипа Орлика зможуть побачити всі охочі українці у Софійському соборі із 16 серпня.