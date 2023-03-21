Сьогодні, 21 березня, Верховна Рада України ухвалила в цілому зміни до державного бюджету, яким передбачається збільшення видатків держбюджету на 537,2 млрд грн, з яких 96,5% спрямовуються на сектор національної безпеки і оборони України.

Про це інформує пресслужба Міністерства фінансів України, а також голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа у Facebook.

Відтак, 518,2 млрд грн спрямовується на сектор безпеки і оборони, з яких 477,2 млрд грн – оплата праці з нарахуваннями, спецтехніка та обладнання – 30,2 млрд грн, інші видатки – 10,8 млрд гривень.

Крім того, 19 млрд грн спрямовується на поповнення Резервного фонду державного бюджету, який використовується для непередбачених та невідкладних заходів.

За словами Роксолани Підласої, бюджетний комітет додав до проєкту закону норму про те, що кошти Резервного фонду мають бути використані, зокрема, на виплату одноразової грошової допомоги сім’ям загиблих військовослужбовців (не менше 3 млрд грн у 2023 році) та на будівництво фортифікаційних споруд (не менше 2 млрд грн).

“Парламент сьогодні підтримав проєкт закону про внесення змін до Державного бюджету, розроблений Мінфіном та схвалений Урядом. Відповідно до запропонованих змін загальний ресурс на сектор безпеки і оборони становитиме 1 трильйон 670 млрд гривень, це 26,6% ВВП. Прийняття законопроєкту дозволить Україні й надалі ефективно протидіяти російській збройній агресії”, – зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Для реалізації зазначених ініціатив у проєкті змін до державного бюджету на 2023 рік передбачено: збільшення доходів загального фонду на 60,7 млрд грн (зокрема, ПДФО на 36,5 млрд грн; дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність на 19,0 млрд грн); фінансування загального фонду державного бюджету за борговими операціями на 419,3 млрд грн; враховано економію коштів з виконання боргових та гарантійних зобов’язань на 57,2 млрд гривень.