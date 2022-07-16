Цього ранку, 16 липня, російські загарбники здійснили ракетний обстріл Одеси. Ворожа ракета влучила у торговельно-виробничий склад внаслідок чого виникла масштабна пожежа.

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

За його словами, одразу після влучання російської ракети у склад, на місце прибули рятувальники, щоб погасити вогонь.

Братчук додав, що жертв чи постраждалих внаслідок обстрілу Одеси немає: охоронці складу зреагували на сигнал повітряної тривоги, завдяки чому зберегли своє життя.

Додамо, що за інформацією оперативного командування “Південь”, сьогодні по Одесі окупанти випустили ракети Х-101 зі стратегічних літаків Ту-95, які летіли у напрямку Ставропілля.

Прокоментував ракетний обстріл Одеси і мер міста Геннадій Труханов.

“Сьогодні вранці в Одесі варвари завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі. З першої хвилини підрозділи муніципальної служби порятунку, рятувально-водолазна служба разом із підрозділами ДСНС приступили до гасіння пожежі”, – написав він опублікувавши відео з місця інциденту.