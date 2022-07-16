Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
За його словами, одразу після влучання російської ракети у склад, на місце прибули рятувальники, щоб погасити вогонь.
Братчук додав, що жертв чи постраждалих внаслідок обстрілу Одеси немає: охоронці складу зреагували на сигнал повітряної тривоги, завдяки чому зберегли своє життя.
Додамо, що за інформацією оперативного командування “Південь”, сьогодні по Одесі окупанти випустили ракети Х-101 зі стратегічних літаків Ту-95, які летіли у напрямку Ставропілля.
Прокоментував ракетний обстріл Одеси і мер міста Геннадій Труханов.
“Сьогодні вранці в Одесі варвари завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі. З першої хвилини підрозділи муніципальної служби порятунку, рятувально-водолазна служба разом із підрозділами ДСНС приступили до гасіння пожежі”, – написав він опублікувавши відео з місця інциденту.
- Нагадаємо, сьогодні вранці, 16 липня, російські окупанти укотре обстріляли Донецьку область. Під ворожим вогнем опинилось місто Костянтинівка.
- Також російські окупанти завдали масованих обстрілів по Дніпропетровській області. Після вчорашніх ракетних ударів по Дніпру, російські армійці, під ранок 16 липня, обстріляли ще й декілька районів області, завдавши значних руйнувань.