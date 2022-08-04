Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич у Telegram.
За його словами, близько четвертої ранку в місті пролунали потужні вибухи. Він додав, що під російські обстріли потрапили два райони Миколаєва.
За попередньою інформацією міської адміністрації, внаслідок атаки військових РФ відбулася пожежа, а також пошкоджено житлові будинки.
О 6:20 в місті лунала тривога, проте вже о 7:54 мер сповістив про її відбій. Також Олександр Сєнкевич попросив місцевих мешканців залишатись вдома.
Дані про постраждалих чи загиблих наразі відсутні.
- Нагадаємо, що в акваторії Чорного та Азовського морів в готовності до застосування високоточної зброї перебувають два носії крилатих ракет морського базування.
- Також вчора вранці, 3 серпня, російські окупанти обстріляли Миколаїв із зенітно-ракетних систем С-300, внаслідок чого влучили у територію кінно-спортивної школи.
- У ніч на 2 серпня російські окупанти укотре здійснили обстріл міста Миколаїв. Внаслідок обстрілу поранено одну людину.