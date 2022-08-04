Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич у Telegram.

За його словами, близько четвертої ранку в місті пролунали потужні вибухи. Він додав, що під російські обстріли потрапили два райони Миколаєва.

За попередньою інформацією міської адміністрації, внаслідок атаки військових РФ відбулася пожежа, а також пошкоджено житлові будинки.

О 6:20 в місті лунала тривога, проте вже о 7:54 мер сповістив про її відбій. Також Олександр Сєнкевич попросив місцевих мешканців залишатись вдома.

Дані про постраждалих чи загиблих наразі відсутні.