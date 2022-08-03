Сьогодні вранці, 3 серпня, російські окупанти обстріляли Миколаїв із зенітно-ракетних систем С-300, внаслідок чого влучили у територію кінно-спортивної школи.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Вранці російські загарбники обстріляли Миколаїв та громади області. Внаслідок ворожих обстрілів зруйновано супермаркет, пошкоджено багатоповерхові будинки, приміщення аптеки й кілька магазинів.

Також армійці РФ влучили у кінно-спортивну школу, там знищено вікна. Проте ніхто з працівників та тварин не постраждав.

“За попередніми даними, по Миколаєву гатили системами С-300”, – зазначив Олександр Сенкевич.

Також ранковий обстріл прокоментував голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Він зазначив, що російські окупанти намагаються маніпулювати мешканцями Миколаївської області та поширюють для цього відповідні наративи.

“Хочу сказати про наративи, якими росіяни хочуть нами маніпулювати. Перше – влада не працює. Друге – катастрофа, Миколаїв знищують, давайте домовлятись з російськими загарбниками. Третє – жорстокість, з якою вони обстрілюють лікарні та зупинки громадського транспорту”, – зауважив Віталій Кім.

Також він додав, що всі ці російські наративи не діють ні на владу, ні на місцевих мешканців.

“Покарання понесуть ті, хто віддає наказ та натискає на кнопку. А ті, хто сидять в окопах – здавайтесь. Ми вас обміняємо на своїх. Бути добру”, – наголосив голова Миколаївської ОВА.