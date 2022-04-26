Про це йдеться у дописі Запорізької обласної військової адміністрації у Facebook.
Сигнал повітряної тривоги на Запоріжжі увімкнувся о 6:55 ранку.
Водночас, за даними Запорізької ОВА, обстріли міста розпочались о 6:50 ранку 26 квітня.
У адміністрації області повідомили, що у місті зафіксовано “прильоти”. Про обставини обстрілів та всі інші подробиці обіцяють повідомити згодом.
Станом на 7:34 у місті стихли сирени повітряної тривоги.
- Нагадаємо, 25 квітня війська РФ завдали ракетних ударів по Вінницькій області. Внаслідок атаки Жмеринки та Козятина загинули п’ять осіб.
- Також відомо, що 24 квітня російські окупанти обстріляли Кременчук (Полтавська область). На переконання виконувача обов’язків глави Полтавської обласної військової адміністрації Дмитра Луніна, був найтяжчим із початку повномасштабної війни.