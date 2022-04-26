Ніч на 26 квітня в українських областях пройшла без тривог, за винятком Луганської області, де сигнал "повітряна тривога" триває без перестанку. Проте вже вранці російські загарбники здійснили обстріл Запоріжжя.

Про це йдеться у дописі Запорізької обласної військової адміністрації у Facebook.

Сигнал повітряної тривоги на Запоріжжі увімкнувся о 6:55 ранку.

Водночас, за даними Запорізької ОВА, обстріли міста розпочались о 6:50 ранку 26 квітня.

У адміністрації області повідомили, що у місті зафіксовано “прильоти”. Про обставини обстрілів та всі інші подробиці обіцяють повідомити згодом.

Станом на 7:34 у місті стихли сирени повітряної тривоги.