Колишній прем’єр-міністр України часів Януковича Микола Азаров поскаржився що американці “відібрали у нього право на інформацію”.

Про це він заявив у Twitter.

Зокрема, Азаров заявив, що його YouTube-канал і Facebook-акаунт заблоковано. Він обурений, адже втратив, за його словами, близько 500 тисяч підписників.

“У мене відібрали право на інформацію, а також близько півмільйона постійних глядачів… Американці заблокували все в один день, і у мене пропали всі матеріали, що накопичувалися понад 5 років”, – заявив Азаров.

Щоправда, експрем’єр не пояснив логіку пошуку винних у блокуванні його блогів, а також не назвав конкретних імен. Виходить, що він підозрює увесь американський народ.

Нагадаємо, 19 березня Рада нацбезпеки і оборони ухвалила рішення про застосування персональних санкцій проти міліціянтів, що зрадили присязі та працюють у РФ, та кількох десятків колишніх топчиновників України.