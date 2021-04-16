Про це він заявив у Twitter.
Зокрема, Азаров заявив, що його YouTube-канал і Facebook-акаунт заблоковано. Він обурений, адже втратив, за його словами, близько 500 тисяч підписників.
“У мене відібрали право на інформацію, а також близько півмільйона постійних глядачів… Американці заблокували все в один день, і у мене пропали всі матеріали, що накопичувалися понад 5 років”, – заявив Азаров.
Щоправда, експрем’єр не пояснив логіку пошуку винних у блокуванні його блогів, а також не назвав конкретних імен. Виходить, що він підозрює увесь американський народ.
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- Слідчі Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора оголосили підозру у державній зраді колишньому прем’єр-міністру Миколі Азарову. Йдеться про справу щодо підготовки та підписання “Харківських угод”.