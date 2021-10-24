Вселенський патріарх Варфоломій у перший день свого візиту до Сполучених Штатів Америки занедужав – його госпіталізували.

Про це повідомляє грецьке видання Orthodox Times.

Вселенський патріарх Варфоломій був госпіталізований до лікарні Університету Джорджа Вашингтона у столиці США. Напередодні перед літургією він відчув нездужання “через довгий переліт і щільний графік заходів”.

Лікар 81-річного патріарха порекомендував йому відпочинок. Задля надійності його госпіталізували, щоб патріарх Варфоломій був постійно під наглядом лікарів.

Напередодні він прибув до США з 12-денним візитом. Вселенський патріарх Варфоломій мав зустрітися з президентом країни Джо Байденом та главою Держдепу Ентоні Блінкеном.

Ця поїздка була запланована ще на травень 2020 року, однак її відклали у зв’язку з епідемією COVID-19.