Про це повідомляє грецьке видання Orthodox Times.
Вселенський патріарх Варфоломій був госпіталізований до лікарні Університету Джорджа Вашингтона у столиці США. Напередодні перед літургією він відчув нездужання “через довгий переліт і щільний графік заходів”.
Лікар 81-річного патріарха порекомендував йому відпочинок. Задля надійності його госпіталізували, щоб патріарх Варфоломій був постійно під наглядом лікарів.
Напередодні він прибув до США з 12-денним візитом. Вселенський патріарх Варфоломій мав зустрітися з президентом країни Джо Байденом та главою Держдепу Ентоні Блінкеном.
Ця поїздка була запланована ще на травень 2020 року, однак її відклали у зв’язку з епідемією COVID-19.
- 17 жовтня в Стамбулі у Вселенському патріархаті провели святкову літургію українською мовою.
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