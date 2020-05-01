Рада директорів Світового банку затвердила виділення Україні додаткового фінансування в розмірі $150 млн. Ці гроші повинні допомогти посилити соціальну підтримку українців на фоні пандемії коронавірусу.

Про це повідомляється в прес-релізі Світового банку.

Гроші будуть виділені в рамках проєкту “Модернізація системи соціальної підтримки населення України”. Ініціатива спрямована на “розширення і вдосконалення соціальної допомоги сім’ям з низьким рівнем доходу”.

У рамках додаткового фінансування 50 млн доларів будуть спрямовані на заходи із боротьби з коронавірусом COVID-19.

“Ці кошти допоможуть збільшити розмір та пришвидшити виплату допомоги в рамках програми державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та програми житлових субсидій. Одноразові виплати будуть також надаватися літнім людям та одержувачам соціальної допомоги у зв’язку з інвалідністю”, – наголошується в повідомленні.

Як зазначив виконуючий обов’язки директора Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Алекс Кремер, “тисячі українських сімей вже мають труднощі з оплатою комунальних послуг через втрату доходів”, а пенсіонери “не можуть дозволити собі купувати навіть найнеобхідніші ліки та продукти харчування через зростання цін”.

Додаткове фінансування також направлять на надання грантів для започаткування малого бізнесу (використовуючи досвід діючого в Україні проєкту “Рука допомоги”).

“Така фінансова допомога забезпечить підтримку бідному населенню в отриманні нових навичок, у пошуку роботи або відкритті власної справи”, – наголошується в повідомленні.

Як уточнили в прес-службі Міністерства фінансів України, проєкт “Модернізація системи соціальної підтримки населення”, реалізується в нашій країні за підтримки Світового банку з 2014 року.

Залучені кошти планується використовувати в 2020-2022 роках.

ДОВІДКА. “Рука допомоги” – спільна ініціатива, розроблена Світовим банком і Міністерством соціальної політики України. Протягом 2017-2018 років у рамках діючого проєкту “Модернізація системи соціальної підтримки населення України” мікро-фінансування було надано внутрішньо переміщеним особам з Донбасу, а також представникам найбідніших верств населення. Завдяки проєкту 230 учасників започаткували власний бізнес.