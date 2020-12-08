Всесвітній економічний форум, один із найбільших майданчиків для зустрічей лідерів політики та бізнесу, в 2021 році перенесли з Швейцарії до Сінгапуру через ситуацію з коронавірусом COVID-19.

Про це поінформували в пресслужбі заходу.

З моменту заснування в 1971 році цей захід традиційно проходив взимку на швейцарському гірськолижному курорті Давос, через що має неформальну назву “Давос”.

Але в 2021 році світові лідери зустрінуться в Сінгапурі. Через пандемію захід був перенесений на травень і відбудеться з 13 по 16 травня.

“Спеціальна щорічна зустріч у 2021 році в Сінгапурі стане першим глобальним заходом для лідерів, присвяченим відновленню світу після пандемії. Ця зустріч збере разом лідерів, щоб зосередити увагу на пошуку вирішення найбільш нагальних проблем світу”, – відзначили в пресслужбі форуму, уточнивши, що деталі будуть оприлюднені пізніше.

У повідомленні наголошується, що “в світлі поточної ситуації з COVID-19” і після ретельного аналізу було вирішено, що “Сінгапур найкраще підходить для проведення зустрічі”.

Як повідомляє агентство Reuters, це другий випадок зміни локації форуму за весь час його існування. Захід вже переносили в жовтні цього року з локації в Давосі в центральну Швейцарію (в Люцерн).

У 2022 року форум знову планується провести на традиційній локації в Давосі.

Як відзначили організатори в коментарі Reuters, зараз безпечно організувати захід у Європі неможливо, в той час як Сінгапур, фінансовий центр Південно-Східної Азії, показав високу ефективність у боротьбі з COVID-19.

У Сінгапурі вже запевнили, що будуть вжиті всі необхідні заходи безпеки: зокрема, тестування в момент прибуття, періодичні тести на антигени і відстеження контактів.

На форумі передбачать “спеціальний віртуальний компонент”, щоб забезпечити більш широку участь лідерів, з огляду на труднощі з поїздками на тлі пандемії.

Місто-держава Сінгапур на тлі пандемії закрила кордони, ретельно відстежувала контакти і ввела суворі карантинні обмеження. Боротьба Сінгапуру з COVID-19 була відзначена світовим співтовариством.

ДОВІДКА. Всесвітній економічний форум (ВЕФ) – швейцарська неурядова організація, найбільш відома щорічними зустрічами в Давосі. Форум був створений у 1971 році. На зустрічі запрошуються провідні керівники бізнесу, політичні лідери, провідні мислителі і журналісти. Предметом обговорення є найбільш гострі світові проблеми, включаючи охорону здоров’я та охорону навколишнього середовища.