«Вшановуємо Стіва»: Apple розмістила фільм про Джобса у 10 річницю його смерті

Американська компанія Apple вшанувала пам’ять свого засновника Стіва Джобса у 10 річницю його смерті. На сайті техногіганта з’явилася його світлина, що заповнює всю сторінку, а також посилання фільм.

Про це повідомляють #Букви.

Відвідувачам сайту техногіганта пропонують переглянути фільм з найбільш пам’ятними цитатами Джобса. Його підготували для вшанування пам’яті засновника компанії у 10 річницю його смерті.

Крім того, Apple розмістила заяву сім’ї Джобса.

“При всій обдарованості Стіва, його сила як вчителя залишається незмінною, він навчив нас бути відкритими красі світу, цікавитися новими ідеями, заглядати у майбутнє і, найголовніше, залишатися скромними у власній свідомості. Багато речей ми все ще бачимо його очима”, – йдеться у заяві.

ДОВІДКА. 1 квітня 1976 року Стів Джобс і Стів Возняк заснували компанію Apple. За час роботи Джобса компанія представила революційні продукти, зокрема оригінальний Mac, iPod, iPhone та iPad.

Після тривалої боротьби з раком 24 серпня 2011 року Джобс пішов з посади генерального директора Apple, але планував залишитися на посаді голови ради директорів. 5 жовтня того ж року Джобс помер.

Засновник техногіганта пішов з життя лише через день після презентації iPhone 4S. На цей захід Джобс не потрапив через стан здоров’я.