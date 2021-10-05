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«Вшановуємо Стіва»: Apple розмістила фільм про Джобса у 10 річницю його смерті

Американська компанія Apple вшанувала пам’ять свого засновника Стіва Джобса у 10 річницю його смерті. На сайті техногіганта з’явилася його світлина, що заповнює всю сторінку, а також посилання фільм.

Вівторок, 5 жовтня 2021, 18:29

Про це повідомляють #Букви.

Відвідувачам сайту техногіганта пропонують переглянути фільм з найбільш пам’ятними цитатами Джобса. Його підготували для вшанування пам’яті засновника компанії у 10 річницю його смерті.

Фото: Apple

Крім того, Apple розмістила заяву сім’ї Джобса.

“При всій обдарованості Стіва, його сила як вчителя залишається незмінною, він навчив нас бути відкритими красі світу, цікавитися новими ідеями, заглядати у майбутнє і, найголовніше, залишатися скромними у власній свідомості. Багато речей ми все ще бачимо його очима”, – йдеться у заяві.

Фото: Apple

ДОВІДКА. 1 квітня 1976 року Стів Джобс і Стів Возняк заснували компанію Apple. За час роботи Джобса компанія представила революційні продукти, зокрема оригінальний Mac, iPod, iPhone та iPad.

Після тривалої боротьби з раком 24 серпня 2011 року Джобс пішов з посади генерального директора Apple, але планував залишитися на посаді голови ради директорів. 5 жовтня того ж року Джобс помер.

Засновник техногіганта пішов з життя лише через день після презентації iPhone 4S. На цей захід Джобс не потрапив через стан здоров’я.

  • Раніше повідомлялося, що заява про прийняття на роботу, написана від руки в 1973 році співзасновником компанії Apple Стівом Джобсом, виставлена на аукціон у вигляді NFT-токена.
  • Також на аукціоні продали примірник інструкції з експлуатації комп’ютера Apple II 1977 року випуску з підписом співзасновника Apple Стіва Джобса. За цей лот віддали трохи більш як 787 тисяч доларів.
Теги: Apple, відео, Стів Джобс

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