В НЕК "Укренерго" повідомили, що станом на 11 ранку 24 листопада, енергосистема України поступово відновлюється після вже сьомої атаки РФ на енергооб'єкти.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби компанії.

За даними “Укренерго”, ціллю вчорашньої атаки були переважно об’єкти генерації, що спричинило системну аварію та масові знеструмлення споживачів в Україні та Молдові.

“Енергосистема Україні і Молдови наразі об’єднана і працює синхронно з європейською континентальною мережею”, – пояснили у компанії.

В Україні ситуація залишається складною, але контрольованою.

НЕК “Укренерго” реалізує відповідний протокол дій по поверненню блоків електростанцій в роботу, та разом з обленерго застосовує резервні схеми заживлення споживачів.

Насамперед заживлюються об’єкти критичної інфраструктури по всій країні, тобто:

водоканали,

теплокомуненерго,

системи водовідведення тощо.

Ремонтні бригади “Укренерго” та обленерго не припиняють аварійно-відновлювальні роботи з моменту завершення атаки.

“Через специфіку атаки, яка спричинила зупинку атомних електростанцій, відновлення живлення в країні триває довше, ніж після попередніх атак. Наразі всі електростанції в Україні поступово повертаються в роботу: спочатку гідро та теплоелектростанції, пізніше – атомна генерація. На вечір 24 листопада диспетчерський центр Укренерго прогнозує зменшення дефіциту в системі”, – наголосили у компанії.

Однак дефіцит в енергосистемі тривати, тому задля стабільної роботи в таких умовах будуть застосовані графіки обмежень споживання електроенергії.

“Ми закликаємо споживачів, яким вже повернули енергоживлення, не нехтувати заходами економії електроенергії”, – резюмували у компанії.