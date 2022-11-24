Про це йдеться у повідомленні пресслужби компанії.
За даними “Укренерго”, ціллю вчорашньої атаки були переважно об’єкти генерації, що спричинило системну аварію та масові знеструмлення споживачів в Україні та Молдові.
“Енергосистема Україні і Молдови наразі об’єднана і працює синхронно з європейською континентальною мережею”, – пояснили у компанії.
В Україні ситуація залишається складною, але контрольованою.
НЕК “Укренерго” реалізує відповідний протокол дій по поверненню блоків електростанцій в роботу, та разом з обленерго застосовує резервні схеми заживлення споживачів.
Насамперед заживлюються об’єкти критичної інфраструктури по всій країні, тобто:
- водоканали,
- теплокомуненерго,
- системи водовідведення тощо.
Ремонтні бригади “Укренерго” та обленерго не припиняють аварійно-відновлювальні роботи з моменту завершення атаки.
“Через специфіку атаки, яка спричинила зупинку атомних електростанцій, відновлення живлення в країні триває довше, ніж після попередніх атак. Наразі всі електростанції в Україні поступово повертаються в роботу: спочатку гідро та теплоелектростанції, пізніше – атомна генерація. На вечір 24 листопада диспетчерський центр Укренерго прогнозує зменшення дефіциту в системі”, – наголосили у компанії.
Однак дефіцит в енергосистемі тривати, тому задля стабільної роботи в таких умовах будуть застосовані графіки обмежень споживання електроенергії.
“Ми закликаємо споживачів, яким вже повернули енергоживлення, не нехтувати заходами економії електроенергії”, – резюмували у компанії.
- 23 листопада російські окупанти завдали масованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Ударів зазнали житлові будинки та ТЕЦ, ТЕС і електропідстанції у місті Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях.
- У Міністерстві енергетики України заявили, що енергосистема держави має стабілізуватися до вечора 24 листопада.