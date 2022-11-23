Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Також цієї ночі противник завдав 2 ракетних удари по Запорізькій області та здійснив 5 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ.
- На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено;
- На Сіверському напрямку ворог обстріляв з реактивних систем залпового вогню район населеного пункту Кустине Сумської області;
- На Слобожанському напрямку у прикордонних районах Бєлгородської області противник продовжує утримувати підрозділи своїх військ для проведення демонстраційних дій. Періодично ворог веде обстріли позицій наших військ, а також населених пунктів Харківської області поблизу державного кордону України;
- На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог обороняється. Здійснює обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії, зокрема, в районах населених пунктів Кислівка, Крохмальне і Берестове Харківської області та Макіївка і Білогорівка на Луганщині;
- На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. Здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії обʼєктів в районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Зеленопілля, Авдіївка, Водяне, Первомайське та Невельське;
- На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обороняється. Від артилерійського вогню противника постраждали райони близько 10 населених пунктів;
- На Криворізькому та Херсонському напрямках окупанти ведуть позиційну оборону. Задіяли ствольну та реактивну артилерію для обстрілів населених пунктів Мар’ївка Дніпропетровської області та Херсон, Токарівка, Антонівка і Дніпровське на Херсонщині.
Противник продовжує зазнавати втрат. Так, до лікарняних закладів міста Горлівка протягом останніх днів доставлено понад 30 важкопоранених військовослужбовців з північно-західної околиці міста.
На тимчасово захопленій території Луганської області окупанти продовжують примусове переселення проукраїнськи налаштованих жителів. Так, під приводом контрдиверсійних дій, протягом минулого тижня з населених пунктів Денежникове та Штормове Луганської області вивезено близько 20 місцевих фермерів.
Підтверджено ураження Силами оборони живої сили та військової техніки противника за попередні дні. Так, в Луганській області уражено склад боєприпасів, близько 50 окупантів знищено та до 50 – поранено. В Запорізькій області втрати ворога склали до 15 осіб вбитими та до 20 – пораненими.
“Українська авіація протягом поточної доби завдала 4 удари: 3 – по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 1 – по позиції зенітного ракетного комплексу. Воїни ракетних військ і артилерії водночас уразили район зосередження особового складу та ОВТ ворога і позицію ЗРК окупантів”, – розповіли у Генштабі ЗСУ.
- Внаслідок ракетних атак по Україні знеструмлено всі атомні електростанції та більшість теплових та гідроелектростанцій.
- 23 листопада через російську ракетну атаку є влучання по обʼєктах енергетичної інфраструктури. У всіх регіонах відбуваються аварійні відключення. Це необхідний крок для захисту електромереж від додаткових технологічних аварій та підтримки роботи енергосистеми.
- Сьогодні, 23 листопада, через масований ракетний обстріл території України, у сусідній Молдові запровадили відключення електроенергії.