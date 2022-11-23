Триває двісті сімдесят третя доба героїчного протистояння українського народу повномасштабному російському воєнному вторгненню. Протягом дня російські окупанти завдали масованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Ударів зазнали житлові будинки та ТЕЦ, ТЕС і електропідстанції у місті Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Також цієї ночі противник завдав 2 ракетних удари по Запорізькій області та здійснив 5 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ.

На Волинськом у та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено;

у та напрямках ситуація без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено; На Сіверському напрямку ворог обстріляв з реактивних систем залпового вогню район населеного пункту Кустине Сумської області;

напрямку ворог обстріляв з реактивних систем залпового вогню район населеного пункту Кустине Сумської області; На Слобожанському напрямку у прикордонних районах Бєлгородської області противник продовжує утримувати підрозділи своїх військ для проведення демонстраційних дій. Періодично ворог веде обстріли позицій наших військ, а також населених пунктів Харківської області поблизу державного кордону України;

напрямку у прикордонних районах Бєлгородської області противник продовжує утримувати підрозділи своїх військ для проведення демонстраційних дій. Періодично ворог веде обстріли позицій наших військ, а також населених пунктів Харківської області поблизу державного кордону України; На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог обороняється. Здійснює обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії, зокрема, в районах населених пунктів Кислівка, Крохмальне і Берестове Харківської області та Макіївка і Білогорівка на Луганщині;

та напрямках ворог обороняється. Здійснює обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії, зокрема, в районах населених пунктів Кислівка, Крохмальне і Берестове Харківської області та Макіївка і Білогорівка на Луганщині; На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. Здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії обʼєктів в районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Зеленопілля, Авдіївка, Водяне, Первомайське та Невельське;

та напрямках противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. Здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії обʼєктів в районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Зеленопілля, Авдіївка, Водяне, Первомайське та Невельське; На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обороняється. Від артилерійського вогню противника постраждали райони близько 10 населених пунктів;

та напрямках ворог обороняється. Від артилерійського вогню противника постраждали райони близько 10 населених пунктів; На Криворізькому та Херсонському напрямках окупанти ведуть позиційну оборону. Задіяли ствольну та реактивну артилерію для обстрілів населених пунктів Мар’ївка Дніпропетровської області та Херсон, Токарівка, Антонівка і Дніпровське на Херсонщині.

Противник продовжує зазнавати втрат. Так, до лікарняних закладів міста Горлівка протягом останніх днів доставлено понад 30 важкопоранених військовослужбовців з північно-західної околиці міста.

На тимчасово захопленій території Луганської області окупанти продовжують примусове переселення проукраїнськи налаштованих жителів. Так, під приводом контрдиверсійних дій, протягом минулого тижня з населених пунктів Денежникове та Штормове Луганської області вивезено близько 20 місцевих фермерів.

Підтверджено ураження Силами оборони живої сили та військової техніки противника за попередні дні. Так, в Луганській області уражено склад боєприпасів, близько 50 окупантів знищено та до 50 – поранено. В Запорізькій області втрати ворога склали до 15 осіб вбитими та до 20 – пораненими.