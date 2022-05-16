Про це інформує американський телеканал CNN.
Виступаючи на пресконференції в Брюсселі, Боррель зауважив, що на жаль, що не вдалося досягти угоди щодо шостого пакета санкцій проти РФ. Відтак зазначив, що “у нас такі ж труднощі щодо одностайності відносно заборони нафти”.
ЄС запропонував заборонити весь імпорт нафти з РФ вже до кінця цього року та вилучити найбільший банк країни, “Сбєрбанк”, із міжнародної платіжної мережі SWIFT.
Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що країна проголосує за санкції ЄС щодо російської нафти лише в тому випадку, якщо блок знайде вирішення проблеми альтернативного постачання.
Водночас Боррель зазначив, що сьогоднішня дискусія прояснила деякі питання щодо труднощів, з якими стикається Угорщина.
“На порядку денному навіть не було спроби досягти угоди сьогодні, тому що ми знали, що це неможливо. Але у нас була дуже конструктивна дискусія щодо причин, чому деякі країни-члени не бажають запроваджувати – не тільки щодо заборони нафти, але й інші елементи пакету санкцій”, – пояснив Боррель.
- Нагадаємо, Європейський Союз залишить пункт щодо ембарго на російську нафту у шостому санкційному пакеті, навіть попри небажання деяких країн-членів ЄС відмовлятись від “чорного золота” з РФ.
- Напередодні ділове видання Bloomberg повідомило, що деякі країни-члени Європейського Союзу думають над тим, щоб на деякий час відкласти запровадження ембарго на російську нафту, адже суперечки навколо цього питання затягують процес введення нових санкцій проти РФ.
- Також у ЗМІ повідомляли, що Європейський Союз може заплатити Угорщині за відмову від нафти з РФ, адже через позицію Будапешту шостий пакет антиросійських санкцій зайшов у глухий кут.
- Раніше Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель запропонував Євросоюзу розглянути можливість вилучення заморожених валютних резервів РФ. Кошти можуть спрямувати для відновлення України після нападу РФ.