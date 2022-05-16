Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель повідомив, що лідерам Європейського Союзу не вдалося досягти одностайності щодо заборони російської нафти під час зустрічі міністрів закордонних справ блоку.

Про це інформує американський телеканал CNN.

Виступаючи на пресконференції в Брюсселі, Боррель зауважив, що на жаль, що не вдалося досягти угоди щодо шостого пакета санкцій проти РФ. Відтак зазначив, що “у нас такі ж труднощі щодо одностайності відносно заборони нафти”.

ЄС запропонував заборонити весь імпорт нафти з РФ вже до кінця цього року та вилучити найбільший банк країни, “Сбєрбанк”, із міжнародної платіжної мережі SWIFT.

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що країна проголосує за санкції ЄС щодо російської нафти лише в тому випадку, якщо блок знайде вирішення проблеми альтернативного постачання.

Водночас Боррель зазначив, що сьогоднішня дискусія прояснила деякі питання щодо труднощів, з якими стикається Угорщина.