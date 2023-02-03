В Одесі на підстанції "Укренерго" сталася масштабна аварія внаслідок чого деякі райони міста та частина Одеського району знеструмлені.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК Одеські електромережі у Facebook.

Зазначається, що у зв’язку з масштабною аварією на підстанції НЕК “Укренерго” тимчасово знеструмлені Суворівський, Приморський і Малиновський райони Одеси та частина Одеського району.

Також у місті знеструмлені об’єкти критичної інфраструктури, промисловість та побутові клієнти.

Енергетики НЕК “Укренерго” усувають аварію, і електропостачання буде відновлено після завершення робіт, пишуть у ДТЕК.