Про це повідомляє пресслужба ДТЕК Одеські електромережі у Facebook.
Зазначається, що у зв’язку з масштабною аварією на підстанції НЕК “Укренерго” тимчасово знеструмлені Суворівський, Приморський і Малиновський райони Одеси та частина Одеського району.
Також у місті знеструмлені об’єкти критичної інфраструктури, промисловість та побутові клієнти.
Енергетики НЕК “Укренерго” усувають аварію, і електропостачання буде відновлено після завершення робіт, пишуть у ДТЕК.
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