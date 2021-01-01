Про це повідомляють #Букви.
Цьогорічне привітання президента тривало 14 хвилин і було оформлено у вигляді своєрідної сценки: президент заходить до зали, де на нього вже чекають кілька десятків дітей, і розповідає їм про підсумки року, пандемію, ситуацію на Донбасі, кредити для бізнесу, повернення нацгвардійця Віталія Марківа тощо.
При цьому Глава держави навмисно неодноразово наголошував, що його звернення відрізняється від традиційних звернень лідерів держави, а увагу зосереджував переважно на позитивних моментах.
Наприкінці ролика слово передали дітям: їм запропонували озвучити свої бажання. Один з присутніх хлопчиків піднявся на трибуну і побажав усім здоров’я. Решта дітей говорили про іграшки та цукерки, хтось зичив українцям щастя, а злочинцям — покарання, хтось — швидкого подолання епідемії.
“Нехай усім українцям батьки куплять собаку”, — побажав один з хлопчиків.
Примітно, що цьогоріч один з нардепів президентської фракції “Слуги народу” опинився в епіцентрі скандалу, закликавши продати собаку, аби оплатити комунальні послуги.
Народна депутатка від “Європейської Солідарності” Вікторія Сюмар вже прокоментувала це відеозвернення. Вона звинуватила президента у маніпуляціях і засудила використання дітей у відеоролику.
“Маніпуляції завжди. Діти як декорація для емоційного сприйняття. Серіал форевер. З таким собі “казковим візіонером”, який добре відтренованим голосом розказує про гуманістичні цінності… Це казка, яка так відрізняється від реальності з Єрмаком і лобіюванням московських інтересів, з корупцією імені Комарницького і багатьох, хто заносить кеш на Банкову. З ручним керуванням силовими структурами і спробою взяти під контроль судову гілку влади. З відкатами під 30 відсотків на “Великому будівництві”…”, — написала вона.
“Вірю, що за наступний рік в нас, українців, ще більше відкриються очі. І з нами перестануть нарешті говорити як з шестирічними дітьми. Бо ми — нація, яка стала дорослою з 2014… і яка заплатила за цю дорослість. І в якої саме тому все буде добре”, — додала вона.
Зазначимо, що запис привітання з Новим роком президента Володимира Зеленського оприлюднили в мережі за годину до його трансляції на телеканалах.
- Минулого року Зеленський привітав українців з новорічними святами разом із зірками шоу-бізнесу, спорту та політиками. У своєму зверненні президент говорив про відмінності між українцями, які не мають значення, і про спільні риси, які повинні навчити їх жити разом і поважати одне одного. Дивитись — тут.