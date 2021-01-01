У цьогорічному відеозверненні Володимир Зеленський розповідав дітям про підсумки року, дітлахи ж побажали кожному українцеві по собаці, а країні — миру.

Про це повідомляють #Букви.

Цьогорічне привітання президента тривало 14 хвилин і було оформлено у вигляді своєрідної сценки: президент заходить до зали, де на нього вже чекають кілька десятків дітей, і розповідає їм про підсумки року, пандемію, ситуацію на Донбасі, кредити для бізнесу, повернення нацгвардійця Віталія Марківа тощо.

При цьому Глава держави навмисно неодноразово наголошував, що його звернення відрізняється від традиційних звернень лідерів держави, а увагу зосереджував переважно на позитивних моментах.

Наприкінці ролика слово передали дітям: їм запропонували озвучити свої бажання. Один з присутніх хлопчиків піднявся на трибуну і побажав усім здоров’я. Решта дітей говорили про іграшки та цукерки, хтось зичив українцям щастя, а злочинцям — покарання, хтось — швидкого подолання епідемії.

“Нехай усім українцям батьки куплять собаку”, — побажав один з хлопчиків.

Примітно, що цьогоріч один з нардепів президентської фракції “Слуги народу” опинився в епіцентрі скандалу, закликавши продати собаку, аби оплатити комунальні послуги.