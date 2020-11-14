Таке рішення ухвалив виконавчий комітет міськради Івано-Франківська.
“Оголосити до 30 листопада на території Івано-Франківської міської територіальної громади робочими днями вихідні дні , суботу та неділю, для суб’єктів господарювання…”, – йдеться у рішенні виконавчого комітету.
Зокрема, суботу та неділю зробили робочими для закладів громадського харчування, торговельно-розважальних центрів, суб’єктів господарювання у сфері торговельного і побутового обслуговування, закладів культури, спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів та ринків.
- Як повідомлялося раніше, виконком Львівської міськради ухвалив рішення, відповідно до якого до 30 листопада субота та неділя на території Львова оголошені робочими днями.
- Міністр охорони здоров’я Максим Степанов, коментуючи дії львівської влади, натякнув, уникнути “карантину вихідного дня”, скасувавши вихідні, не вдасться.