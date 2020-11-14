Івано-Франківська міська рада, щоб обійти карантин вихідного дня, до кінця листопада зробила суботу та неділю робочими днями.

Таке рішення ухвалив виконавчий комітет міськради Івано-Франківська.

“Оголосити до 30 листопада на території Івано-Франківської міської територіальної громади робочими днями вихідні дні , суботу та неділю, для суб’єктів господарювання…”, – йдеться у рішенні виконавчого комітету.

Зокрема, суботу та неділю зробили робочими для закладів громадського харчування, торговельно-розважальних центрів, суб’єктів господарювання у сфері торговельного і побутового обслуговування, закладів культури, спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів та ринків.