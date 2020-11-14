Про це йшлося в етері ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна”.

Як повідомлялося раніше, виконком Львівської міськради ухвалив рішення, відповідно до якого до 30 листопада субота та неділя на території Львова оголошені робочими днями для закладів громадського харчування, торговельно-розважальних центрів, закладів культури, спортивних залів, фітнес-центрів та ринків. Саме цей перелік установ мав припинити працювати на вихідних за рішенням уряду.

Міський голова Львова Андрій Садовий заявляв, що це дає змогу відмовитися від запровадження “карантину вихідного дня”.

“Це означає, що у Львові неможливо запровадити карантин “вихідного дня”, бо в нас немає вихідних. Люди мають право на працю”, — наголошував Садовий.

Згодом очільник МОЗ Максим Степанов, коментуючи дії львівської влади, натякнув, що таким чином уникнути необхідності ввести карантин не вдастся.

Він зазначив, що у постанові йдеться не про “вихідні дні”, а про конкретний проміжок часу — з півночі суботи до півночі понеділка.

“Я так розумію, вони ще суботу та неділю перейменували, якось по-іншому назвали. Тому що у нас в постанові написано “з 00.00 суботи до 00.00 понеділка”. Так, щоб вже до кінця”, — сказав міністр.

Тим часом мерія Івано-Франківська вирішила вжити тих самих заходів, що і влада Львову, та оголосити суботи та неділі до кінця місяця робочими.