Про це за підсумками засідання виконкому Львівської міськради у Telegram повідомив мер міста Андрій Садовий.

За словами міського голови, виконком ухвалив рішення, відповідно до якого до 30 листопада субота та неділя на території Львова оголошені робочими днями для закладів громадського харчування, торговельно-розважальних центрів, закладів культури, спортивних залів, фітнес-центрів та ринків. Саме цей перелік установ мав припинити працювати на вихідних за рішенням уряду.

“Це означає, що у Львові неможливо запровадити карантин “вихідного дня”, бо в нас немає вихідних. Люди мають право на працю”, — заявив Садовий.

На підтвердження своїх слів міський голова опублікував скан-копію рішення виконкому.

Також мер закликав звертатися на гарячу лінію 1580 всіх, кому будуть заважати працювати на вихідних.