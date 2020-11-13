Про це за підсумками засідання виконкому Львівської міськради у Telegram повідомив мер міста Андрій Садовий.
За словами міського голови, виконком ухвалив рішення, відповідно до якого до 30 листопада субота та неділя на території Львова оголошені робочими днями для закладів громадського харчування, торговельно-розважальних центрів, закладів культури, спортивних залів, фітнес-центрів та ринків. Саме цей перелік установ мав припинити працювати на вихідних за рішенням уряду.
“Це означає, що у Львові неможливо запровадити карантин “вихідного дня”, бо в нас немає вихідних. Люди мають право на працю”, — заявив Садовий.
На підтвердження своїх слів міський голова опублікував скан-копію рішення виконкому.
Також мер закликав звертатися на гарячу лінію 1580 всіх, кому будуть заважати працювати на вихідних.
- Напередодні Кабінет Міністрів ухвалив рішення про введення в Україні “карантину вихідного дня” вже з 14 листопада. Згідно з рішенням уряду, протиепідемічні заходи будуть посилені з опівночі суботи до опівночі понеділка. У цей час в Україні дозволено працювати лише аптекам, продуктовим магазинам та АЗС.
- Проте у низці міст України місцева влада висловила незгоду з рішенням Кабінету Міністрів та або заявила про відмову запроваджувати такі заходи, або про відтермінування їхнього запровадження. Так сталося у Львові, Одесі, Рівному, Слов’янську, Черкасах та Мукачеві.
- Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що рішення про введення в країні “карантину вихідного дня” діє безумовно, і у мерів міст немає повноважень відмовлятися від його виконання.