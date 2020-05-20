Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції, передає кореспондент #Букв.
“Відразу після COVID-19 у нас має відбутися в Нормандському форматі … Треба говорити, треба домовлятися, я готовий до будь-якого формату. Мені все одно”, – сказав Зеленський.
Він додав, що влада перезавантажила мінську групу і дали статус Мінськом процесу
Також Зеленський зазначив, що потрібно розмовляти з Путіним і йому все одно в якому форматі це буде.
- Нагадаємо, розведення на лінії фронту, на додаткових трьох ділянках, було домовлено під час останньої зустрічі в нормандської форматі, не проводилося.
- Сьогодні, 20 травня, в Маріїнському парку відбудеться прес-конференція Президента Володимира Зеленського. Але зараз в Києві дощ, а локацію на відкритому повітрі не обладнали навісами.