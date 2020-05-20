Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції, передає кореспондент #Букв.

“Відразу після COVID-19 у нас має відбутися в Нормандському форматі … Треба говорити, треба домовлятися, я готовий до будь-якого формату. Мені все одно”, – сказав Зеленський.

Він додав, що влада перезавантажила мінську групу і дали статус Мінськом процесу

Також Зеленський зазначив, що потрібно розмовляти з Путіним і йому все одно в якому форматі це буде.