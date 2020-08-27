Про це поінформували в пресслужбі Міністерства освіти і науки України.
“27 серпня відбудеться оприлюднення рекомендацій на навчання на місця державного або регіонального замовлення для здобуття ступеня бакалавра. В електронних кабінетах вступників навпроти тієї заяви, за якою буде рекомендація на бюджет, статус зміниться на “Рекомендовано до зарахування”, – зазначається в повідомленні.
Для зарахування на місце бюджету абітурієнти повинні будуть до 18:00 31 серпня подати наступні оригінали документів до вузу:
• копію документа, що посвідчує особу;
• оригінал документа про освіту та додаток до нього;
• копію військово-облікового документа (крім випадків, передбачених законодавством);
• сертифікати ЗНО;
• 4 кольорові фотографії 3Х4;
• заяву на вступ (для абітурієнтів, які подавали заяви через електронний кабінет);
• інші документи, передбачені правилами прийому конкретної установи освіти.
У МОН уточнили, що через ситуацію з поширенням коронавірусу в Україні цього року абітурієнти можуть подати документи до закладів вищої освіти (ЗВО) електронною поштою, підписавши відповідні сканкопії кваліфікованим електронним підписом (КЕП/ЕЦП), або надіслати звичайною поштою (з обов’язковим описом вкладень).
Абітурієнтам, які подавали електронну заяву і отримали рекомендацію до зарахування, необхідно сформувати з електронного кабінету і підписати КЕП або роздрукувати/написати власноруч і підписати відповідну заяву на вступ.
Відправка документів засобами поштового зв’язку здійснюється з обов’язковим описом вкладень на адресу приймальної комісії установи освіти (вказану в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності).
Відправка документів з використанням кваліфікованого електронного підпису здійснюється на електронну адресу приймальної комісії установи (вказану в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності).
У випадках дистанційної подачі документів надання їх оригіналів і укладення договору про навчання між установою вищої освіти і вступником здійснюється протягом 10 робочих днів з дати початку навчання.
Той, хто відмовиться від рекомендації або не виконає вимоги до зарахування в терміни, не отримає бюджетне місце.
Зарахування на бюджет відбудеться 5 вересня.
У тих абітурієнтів, які не отримають жодної рекомендації на бюджет 27 серпня, статус навпроти всіх заяв залишиться “Допущено до конкурсу”. Всі ці заяви автоматично беруть участь у конкурсі на контракт.
У разі отримання рекомендації на контракт навпроти таких заяв статус зміниться на “Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб)”. Цей статус може з’явитися навпроти кількох заяв – тоді вступник має можливість самостійно визначити, яку саме пропозицію обрати.
Терміни прийому оригіналів документів на контракт визначає сам навчальний заклад, але в цілому зарахування може тривати до 30 вересня.