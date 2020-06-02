У Збройних силах України відреагували на затримання росіянами українського військового.

Про це повідомляє прес-служба командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України в Facebook.

В українському відомстві заявили, що російські ЗМІ публікують помилкову інформацію про те, що український військовий був в стані алкогольного сп’яніння і самостійно виявився на тимчасово окупованій Росією території Криму.

“Якби ця інформація відповідала дійсності, відеозвернення з відповідною експертизою були б опубліковані першого ж дня, а не через три доби. Саме такий мінімальний термін потрібен спецслужбам РФ, щоб психологічно обробити затриманого, погрожуючи розправою і іншими діями”, – сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що подальші обставини зникнення військового будуть з’ясовані правоохоронними органами в ході слідства.

Нагадаємо, що Федеральна служба безпеки Росії підтвердила затримання українського військового, який зник 30 травня з посту в районі півострова Чонгар.