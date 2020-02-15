Про це повідомляють #Букви.
На сцені виступлять вісім учасників зі своїми музичними композиціями. Порядок їхніх виступів визначили результати жеребкування:
• гурт MOONZOO feat. F.M.F. Sure – з піснею “Maze”;
• FO SHO – з піснею “BLCK SQR”;
• Еліна Іващенко – з піснею “Get up”;
• Олександр Порядинський – із піснею “Savior”;
• співачка GARNA – з піснею “Who We Are?”;
• співак KHAYAT – із піснею “Call for love”;
• співак David Axelrod – із піснею “Horizon”;
• гурт TVORCHI – з піснею “Bonfire”.
Також виступлять гурт The Hardkiss, учасниця від України на “Дитячому Євробаченні-2019” Софія Іванько і представник Чехії на “Євробаченні-2020” Бенні Крісто.
Судити учасників нацвідбору будуть Андрій Данилко, Тіна Кароль та Віталій Дроздов. Музичний продюсер національного відбору – Руслан Квінта. Ведучий прямих ефірів – Сергій Притула.
Голосування глядачів і членів журі буде проходити паралельно. Результати голосування глядачів (50 %) і суддів (50 %) будуть додаватися. За підсумками загального результату буде сформована рейтингова таблиця.
Якщо два або більше учасників наберуть однакову кількість балів, то перевагу матиме той, хто отримав більшу кількість балів від глядачів.
У фінал, який відбудеться 22 лютого, сьогодні пройдуть троє виконавців.
- У першому півфіналі, який відбувся 8 лютого, в фінал національного відбору на пісенний конкурс “Євробачення-2020” пройшли співачки Jerry Heil (Яна Шемаєва) і KRUTЬ (Марина Круть), а також гурт Gо-A.