Сьогодні відбудеться другий півфінал національного відбору на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2020".

Про це повідомляють #Букви.

На сцені виступлять вісім учасників зі своїми музичними композиціями. Порядок їхніх виступів визначили результати жеребкування:

• гурт MOONZOO feat. F.M.F. Sure – з піснею “Maze”;

• FO SHO – з піснею “BLCK SQR”;

• Еліна Іващенко – з піснею “Get up”;

• Олександр Порядинський – із піснею “Savior”;

• співачка GARNA – з піснею “Who We Are?”;

• співак KHAYAT – із піснею “Call for love”;

• співак David Axelrod – із піснею “Horizon”;

• гурт TVORCHI – з піснею “Bonfire”.

Також виступлять гурт The Hardkiss, учасниця від України на “Дитячому Євробаченні-2019” Софія Іванько і представник Чехії на “Євробаченні-2020” Бенні Крісто.

Судити учасників нацвідбору будуть Андрій Данилко, Тіна Кароль та Віталій Дроздов. Музичний продюсер національного відбору – Руслан Квінта. Ведучий прямих ефірів – Сергій Притула.

Голосування глядачів і членів журі буде проходити паралельно. Результати голосування глядачів (50 %) і суддів (50 %) будуть додаватися. За підсумками загального результату буде сформована рейтингова таблиця.

Якщо два або більше учасників наберуть однакову кількість балів, то перевагу матиме той, хто отримав більшу кількість балів від глядачів.

У фінал, який відбудеться 22 лютого, сьогодні пройдуть троє виконавців.