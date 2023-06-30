В Україні триває 492-га доба широкомасштабної російсько-української війни. За цей період часу українські захисники ліквідували вже понад 228 тисяч російських загарбників.

Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України

Згідно з даними, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну – з 24 лютого 2022 року по 30 червня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 228 340 (+560 за добу)

танків ‒ 4 041 (+3 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 7 863 (+6 за добу)

артилерійських систем – 4 127 (+11 за добу)

РСЗВ – 630 (+3 за добу)

засоби ППО ‒ 389 (+1 за добу)

літаків – 315

гелікоптерів – 308

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 519 (+6 за добу)

крилаті ракети ‒ 1 261

кораблі/катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 785 (+5 за добу)

спеціальна техніка ‒ 569

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 3 пункти управління, 2 райони зосередження живої сили, радіолокаційну станцію та 13 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях.