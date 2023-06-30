Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України
Згідно з даними, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну – з 24 лютого 2022 року по 30 червня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 228 340 (+560 за добу)
- танків ‒ 4 041 (+3 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 7 863 (+6 за добу)
- артилерійських систем – 4 127 (+11 за добу)
- РСЗВ – 630 (+3 за добу)
- засоби ППО ‒ 389 (+1 за добу)
- літаків – 315
- гелікоптерів – 308
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 519 (+6 за добу)
- крилаті ракети ‒ 1 261
- кораблі/катери ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6 785 (+5 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 569
Авіація сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу противника.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 3 пункти управління, 2 райони зосередження живої сили, радіолокаційну станцію та 13 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях.
- Американські законодавці Кріс Ван Голлен і Ліндсі Грем зверталися до Комітету Сенату у справах збройних сил із проханням передати Україні додаткові засоби протиповітряної оборони США, зокрема системи “Залізний купол”.