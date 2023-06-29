Американські законодавці Кріс Ван Голлен і Ліндсі Грем зверталися до Комітету Сенату у справах збройних сил із проханням передати Україні додаткові засоби протиповітряної оборони США, зокрема системи "Залізний купол".

Джерело: пресслужба Сенату

Як зауважили сенатори, попри те, що США вже передали Україні обладнання та боєприпаси для систем протиповітряної оборони Patriot та HAWK, необхідність додаткової допомоги все ще зберігається.

Повідомляється, що 9 травня командувач космічної та протиракетної оборони армії США генерал-лейтенант Деніел Карблер заявив у Сенаті, що нині США мають дві системи “Залізний купол”, одна з яких готова до розгортання, а на другій завершується впровадження нового обладнання.

Відтак, американська армія має одну систему, доступну для розгортання, наголошується в листі.

“Щоб роз’яснити ситуацію, ми не просимо Ізраїль передати свої системи Iron Dome, які несуть вирішальне значення для їхньої власної безпеки, а просимо дозволити Сполученим Штатам передати наші власні батареї, щоб допомогти Україні”, – звернулися сенатори.

Водночас вони додали, що якщо передати ці системи Україні на даний момент неможливо, “ми закликаємо розглянути інші способи допомоги, зокрема передачу їх союзникам Сполучених Штатів під контролем та наглядом наших сил, щоб звільнити інші засоби протиповітряної оборони США для посилення потреб протиповітряної оборони України”.