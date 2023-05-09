Втрати росіян: минулої доби ЗСУ ліквідували ще 650 окупантів

В Україні триває 440-ва доба повномасштабного вторгнення РФ. Протягом цього періоду часу українські захисники ліквідували вже понад 195 тисяч російських загарбників.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, від початку повномасштабного вторгнення з 24 лютого 2022 року по 9 травня 2023 року – російські окупаційні війська у війні проти України зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 195 620 (+650 за добу)

танків ‒ 3 734 (+4 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 7 257 (+4 за добу)

артилерійських систем – 3 031 (+13 за добу)

РСЗВ – 554

засоби ППО ‒ 307 (+1 за добу)

літаків – 308

гелікоптерів – 294

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 618 (+4 за добу)

крилаті ракети ‒ 955 (+8 за добу)

кораблі/катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 969 (+11 за добу)

спеціальна техніка ‒ 388 (+4 за добу)

Окрім цього, Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.

Протягом минулої доби нашими захисниками було знищено, зокрема, ворожий розвідувальний БпЛА типу “Zala”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили, 2 склади боєприпасів та ще 3 важливих ворожих цілі.