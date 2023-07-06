В Україні триває 498-ма доба повномасштабного російського вторгнення. За цей час українські воїни ліквідували понад 232 тисячі загарбників та тисячі одиниць ворожої техніки.

Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України

Згідно з даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 6 липня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 232 300 (+600 за добу)

танків ‒ 4 068 (+6 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 7 932 (+15 за добу)

артилерійських систем – 4 310 (+22 за добу)

РСЗВ – 657 (+1 за добу)

засоби ППО ‒ 404 (+9 за добу)

літаків – 315

гелікоптерів – 309

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 635 (+21 за добу)

крилаті ракети ‒ 1 264

кораблі/катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 888 (+23 за добу)

спеціальна техніка ‒ 605 (+7 за добу)

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу окупантів та знищила 1 зенітно-ракетний комплекс ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 1 район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 4 пункти управління, 1 склад боєприпасів, 8 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 засоби протиповітряної оборони, 1 радіолокаційну станцію та 4 станції радіоелектронної боротьби противника.