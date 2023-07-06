Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України
Згідно з даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 6 липня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 232 300 (+600 за добу)
- танків ‒ 4 068 (+6 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 7 932 (+15 за добу)
- артилерійських систем – 4 310 (+22 за добу)
- РСЗВ – 657 (+1 за добу)
- засоби ППО ‒ 404 (+9 за добу)
- літаків – 315
- гелікоптерів – 309
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 635 (+21 за добу)
- крилаті ракети ‒ 1 264
- кораблі/катери ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6 888 (+23 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 605 (+7 за добу)
Авіація сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу окупантів та знищила 1 зенітно-ракетний комплекс ворога.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 1 район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 4 пункти управління, 1 склад боєприпасів, 8 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 засоби протиповітряної оборони, 1 радіолокаційну станцію та 4 станції радіоелектронної боротьби противника.
- Російська армія відправила на війну в Україну майже 90% своїх сухопутних сил.
- Сили оборони України на сході знищили 21 тисячу найманців Євгена Пригожина з його приватної військової компанії “Вагнер”, ще 80 тисяч бойовиків зазнали поранень.