Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України

Згідно з даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 6 липня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

  • особового складу ‒ близько 232 300 (+600 за добу)
  • танків ‒ 4 068 (+6 за добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 7 932 (+15 за добу)
  • артилерійських систем – 4 310 (+22 за добу)
  • РСЗВ – 657 (+1 за добу)
  • засоби ППО ‒ 404 (+9 за добу)
  • літаків – 315
  • гелікоптерів – 309
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 635 (+21 за добу)
  • крилаті ракети ‒ 1 264
  • кораблі/катери ‒ 18
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6 888 (+23 за добу)
  • спеціальна техніка ‒ 605 (+7 за добу)

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу окупантів та знищила 1 зенітно-ракетний комплекс ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 1 район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 4 пункти управління, 1 склад боєприпасів, 8 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 засоби протиповітряної оборони, 1 радіолокаційну станцію та 4 станції радіоелектронної боротьби противника.