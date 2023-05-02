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Втрати росіян: за добу ліквідовано понад 400 окупантів

В Україні триває 433-тя доба повномасштабного вторгнення РФ. За цей період часу українські захисники ліквідували більш як 191 тисячу російських загарбників.

Вівторок, 2 травня 2023, 08:49
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Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За оновленими даними, за час повномасштабної російсько-української війни – з 24 лютого 2022 року по 2 травня 2023 року – війська РФ зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

  • особового складу ‒ близько 191 420 (+460 за добу)
  • танків ‒ 3 701 (+1 за добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 7 193 (+1 за добу)
  • артилерійських систем – 2 930 (+9 за добу)
  • РСЗВ – 544
  • засоби ППО ‒ 298 (+3 за добу)
  • літаків – 308
  • гелікоптерів – 294
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 477 (+1 за добу)
  • крилаті ракети ‒ 947 (+15 за добу)
  • кораблі/катери ‒ 18
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 851 (+6 за добу)
  • спеціальна техніка ‒ 360 (+1 за добу)

Окрім цього, Авіація Сил оборони за добу знищила 3 російських зенітно-ракетних комплекси та завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також збито ворожий розвідувальний БпЛА типу “Орлан-10”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 6 районів зосередження озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів та 1 склад пально-мастильних матеріалів ворога.

Теги: бойові втрати ворога, Війна в Україні, втрати ворога, втрати росіян, Генштаб ЗСУ, ЗСУ, російсько-українська війна

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