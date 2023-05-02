Втрати росіян: за добу ліквідовано понад 400 окупантів

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
За оновленими даними, за час повномасштабної російсько-української війни – з 24 лютого 2022 року по 2 травня 2023 року – війська РФ зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 191 420 (+460 за добу)
- танків ‒ 3 701 (+1 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 7 193 (+1 за добу)
- артилерійських систем – 2 930 (+9 за добу)
- РСЗВ – 544
- засоби ППО ‒ 298 (+3 за добу)
- літаків – 308
- гелікоптерів – 294
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 477 (+1 за добу)
- крилаті ракети ‒ 947 (+15 за добу)
- кораблі/катери ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 851 (+6 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 360 (+1 за добу)
Окрім цього, Авіація Сил оборони за добу знищила 3 російських зенітно-ракетних комплекси та завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також збито ворожий розвідувальний БпЛА типу “Орлан-10”.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 6 районів зосередження озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів та 1 склад пально-мастильних матеріалів ворога.
- За оцінками Білого дому, за минулі п’ять місяців боїв в Україні Росія зазнала 100 000 втрат серед особового складу. Також розвідка зазначає про сотні одиниць знищеної російської техніки.