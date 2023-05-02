Втрати росіян: за добу ліквідовано понад 400 окупантів

В Україні триває 433-тя доба повномасштабного вторгнення РФ. За цей період часу українські захисники ліквідували більш як 191 тисячу російських загарбників.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За оновленими даними, за час повномасштабної російсько-української війни – з 24 лютого 2022 року по 2 травня 2023 року – війська РФ зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 191 420 (+460 за добу)

танків ‒ 3 701 (+1 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 7 193 (+1 за добу)

артилерійських систем – 2 930 (+9 за добу)

РСЗВ – 544

засоби ППО ‒ 298 (+3 за добу)

літаків – 308

гелікоптерів – 294

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 477 (+1 за добу)

крилаті ракети ‒ 947 (+15 за добу)

кораблі/катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 851 (+6 за добу)

спеціальна техніка ‒ 360 (+1 за добу)

Окрім цього, Авіація Сил оборони за добу знищила 3 російських зенітно-ракетних комплекси та завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також збито ворожий розвідувальний БпЛА типу “Орлан-10”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 6 районів зосередження озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів та 1 склад пально-мастильних матеріалів ворога.