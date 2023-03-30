В Україні триває 400-та доба від початку повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу українські воїни ліквідували вже більш як 172 тисячі російських армійців.

Про це повідомили у Генеральному штабу Збройних сил України.

За оновленими даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 30 березня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 172 900 (+560 за добу)

танків ‒ 3 610 (+1 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 6 974 (+8 за добу)

артилерійських систем – 2 671 (+12 за добу)

РСЗВ – 526 (+1 за добу)

засоби ППО ‒ 277

літаків – 306

гелікоптерів – 291

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 239

крилаті ракети ‒ 911

кораблі/катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 518 (+11 за добу)

спеціальна техніка ‒ 291 (+3 за добу)

Також за інформацією Генштабу, Авіація Сил оборони минулої доби завдала 5 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ППО Повітряних Сил ЗСУ знищили російський бомбардувальник Су-24М.

Українські ракетники та артилеристи уразили 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, станцію радіоелектронної боротьби, склад боєприпасів та 2 склади пально-мастильних матеріалів ворога.