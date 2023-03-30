Про це повідомили у Генеральному штабу Збройних сил України.
За оновленими даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 30 березня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 172 900 (+560 за добу)
- танків ‒ 3 610 (+1 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 6 974 (+8 за добу)
- артилерійських систем – 2 671 (+12 за добу)
- РСЗВ – 526 (+1 за добу)
- засоби ППО ‒ 277
- літаків – 306
- гелікоптерів – 291
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 239
- крилаті ракети ‒ 911
- кораблі/катери ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 518 (+11 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 291 (+3 за добу)
Також за інформацією Генштабу, Авіація Сил оборони минулої доби завдала 5 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ППО Повітряних Сил ЗСУ знищили російський бомбардувальник Су-24М.
Українські ракетники та артилеристи уразили 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, станцію радіоелектронної боротьби, склад боєприпасів та 2 склади пально-мастильних матеріалів ворога.
- 29 березня голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі зазначив, що у східноукраїнському місті Бахмут воюють приблизно 6000 найманців групи “Вагнера”.