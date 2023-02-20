Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Зазначено, що Oryx підтвердила понад 1000 втрат російських танків і 500 захоплених танків 9 лютого, що, ймовірно, означає, що Росія втратила половину свого довоєнного танкового парку в перший рік війни.

Крім того, 15 лютого IISS також зазначив, що Росія втратила близько 50 відсотків своєї довоєнної кількості основних бойових танків Т-72Б і Т-72Б3М. Один танковий полк потребує трохи менше 100 танків, тому відновлення двох танкових полків з нуля вимагало б 200 танків, яких російські збройні сили, здається, не мають у своїх запасах і не здатні швидко виробляти.

Широкомасштабні втрати танків також впливають на здатність мотострілкових формувань ефективно функціонувати. Проте мотострілецьким підрозділам потрібно менше танків у кожному, і вони можуть краще використовувати велику кількість відносно непідготовленої живої сили, “зібраної” внаслідок поспішної російської мобілізації.

Однак відсутність відновлених танкових полків і бригад позбавляє російські сухопутні сили того рівня потужності, який необхідний для здійснення та важливих в оперативному плані проривів.